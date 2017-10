Televisie | Vlaanderen Tweet

The Wall: Nemen schoonzussen hoogste bedrag tot nu toe mee naar huis?

Op dinsdag 17 oktober 2017 wordt de spanning pas echt ondraaglijk voor schoonzussen Brigitte en Chantal. Dit bijzondere duo, dat elkaar door en door vertrouwt, zou wel eens naar huis kunnen gaan met het hoogste bedrag dat tot nu toe op The Wall heeft gestaan. Tenzij het contract hen de das omdoet…

Brigitte (53, Berendrecht) en Chantal (52, Antwerpen) zien elkaar wekelijks. Hun echtgenoten zijn broers van elkaar. Brigitte is het als bankbediende wel gewoon om met veel geld om te gaan. “Maar nu zou ik het graag eens zelf mee naar huis nemen”, klinkt het. Mochten ze daarin slagen, dan willen Brigitte en Chantal de winst spenderen aan mooie reizen. Ze steunen bovendien zelf al verschillende goede doelen, waaronder een kindertehuis in Bolivië.



The Wall belooft voor Brigitte en Chantal een echte rollercoaster van emoties te worden. Terwijl Brigitte in afzondering de vragen correct probeert te beantwoorden, neemt Chantal grote risico’s in de studio. De dubbele en driedubbele ballen leiden haar tot het hoogste eindbedrag dat tot nu toe al op The Wall heeft geprijkt. Maar nemen ze dat ook meer naar huis? Of heeft de beredeneerde Brigitte ondertussen het contract getekend?