› Wat Een Soep in première in Fakkeltheater Antwerpen

Gisteren ging de komedie Wat Een Soep van Take Twee Producties in première in De Kleine Fakkel in Antwerpen. Onder de gewelven van het Fakkeltheater wisten Ben Bervoets, Jerry Verhaert, Cathy Petit, Liesbet Verstraeten en Ilse Janssens tal van lachsalvo’s bij het publiek te ontlokken.

Charles (Ben Bervoets) en zijn vrouw Marleen (Ilse Janssens) verwachten broer Robert (Jerry Verhaert) voor een gezellige avond. Ze kijken er ook naar uit om dienst nieuwe vrouw Marielle (Liesbet Verstraeten) te ontmoeten, maar deze blijkt niet te zijn meegekomen.Maar Charles heeft iets op zijn kerfstok en wil zijn geheim verklappen aan zijn broer. Tijdens een zakenreis naar New York genoot hij namelijk van de aandacht van een zekere Marinelle (Cathy Petit) waarmee hij een vurige nacht beleefde. Zijn vrouw Marleen heeft een vermoeden, maar kan niet bewijzen dat de zakenreis een pittige ontmoeting bevatte.Het beeld van hondstrouwe echtgenoot dat hij voorspiegelt aan zijn vrouw, draait in de soep wanneer de knappe Marinelle plots voor de deur staat. De twee broers proberen ervoor te zorgen dat Marleen niet te weten komt wie Marinelle precies is en spelen gretig in op de naamsverwarring met Marielle.Maar heeft vrouw Marleen ook niet iets te bekennen aan Charles? En hoelang kunnen de 2 broers de leugen volhouden als de verleiding van de knappe Marinelle toeslaat? Een avond vol vertier waarbij de soep erg heet opgediend wordt. Kunnen ijsblokjes de gemoederen afkoelen of moeten er andere trucs bovengehaald worden?'Wat een soep' is een heerlijke komedie van Take Twee Producties die je absoluut moet gezien hebben. De gezellige Kleine Fakkel leent zich perfect voor een avondje lachen van begin tot einde. Ben Bervoets wist het stuk dat in de jaren ’80 nog gespeeld werd door de komieken Gaston & Leo, te bewerken naar een eigentijds stuk en bracht een schitterende cast bij elkaar.Het theaterstuk is bovendien gekenmerkt door erg snelle dialogen waarbij de acteurs uiterst aandachtig moeten kunnen wisselen tussen de namen van de vele personages. Het is dan ook een kunst om de juiste naam op het juiste moment te zeggen.Een dikke proficiat trouwens ook aan de 3 vrouwelijke actrices die ervoor zorgen dat Ben & Jerry dit keer hun mannetje moeten staan. Toptalent op de planken! De magie tussen het duo Ben en Jerry zit van de eerste ontmoeting op de scène perfect. Het duo is zo goed op elkaar ingespeeld dat er zelf geïmproviseerd kan worden én ze meerdere keren de slappe lach krijgen.Het decor bevat zoals een echte deurenkomedie het wil, heel wat ingangen. “Ik moest kloppen op de deur, want de bel doet het niet,” hoorden we actrice Liesbet Verstraeten deze keer niet uitspreken. In een verder verleden speelde zij namelijk mee in de tv-reeks Samson & Gert, waar ze de rol van buurmeisje Miranda vertolkte. Al is Miranda wel erg groot geworden!'WAT EEN SOEP' in de Kleine Fakkel in AntwerpenCAST: Ben Bervoets,Jerry Bervoets, Cathy Petit, Liesbet Verstraeten en Ilse JanssensNog tot en met 29 oktober 2017, elke vrijdag – en zaterdagavond om 20u30 en op zondagmiddag om 15u00.Tickets via 070/246 036, www.fakkeltheater.be of www.taketwee.weebkly.com Haast je, want de tickets vliegen de deur uit!