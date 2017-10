› Arnout Hauben al liftend door de Far West

Televisie | Vlaanderen Tweet

In de zesde aflevering van De helden van Arnout reizen Arnout Hauben en cameraman Jasper Stoefs door het avontuurlijke landschap van de Far West waar ooit cowboys en indianen elkaar bekampten in een bittere strijd om land.

In 1821 trok ook Pieter-Jan De Smet, een Dendermondenaar die missionaris wou worden, naar de pas opgerichte Verenigde Staten. Omdat zijn vader dat plan nooit zou goedkeuren, schrijft Pieter-Jan een afscheidsbrief en vertrekt hij geruisloos.



Pieter-Jan trotseert dapper en vastberaden de ‘Oregon trail’, een eeuwenoud pad richting de Rocky Mountains, om de stam van de Plathoofdindianen uit de nood te helpen.



Vandaag onderneemt Arnout dezelfde reis. Te voet, met de trein, maar vooral liftend, bereikt hij het reservaat van de Plathoofden. Hij ontdekt dat Pieter-Jan nog lang niet vergeten is en een van de grootste indianenvrienden is die de wereld ooit gekend heeft.

Cowboy en indiaantje Arnout: “Als kind was ik altijd indiaan als we cowboy en indiaantje speelden. Later ging ik zelfs mee op themakampen waar er écht als indianen werd geleefd. We sliepen in tipi’s, overleefden op kampvuren en maakten kennis met hun cultuur. Er ging zelfs een échte Indiaan mee: Yellow Hand. Hij kon prachtige verhalen vertellen bij het kampvuur. We hingen elke avond aan zijn lippen. Ik ben al heel lang gefascineerd door de indianencultuur.”

Ontmoeting met twee opperhoofden Onderweg ontmoet Arnout twee opperhoofden: Chief C’Hair, van de Arapaho-indianen en Vic Charlo, het opperhoofd van de Plathoofden. De laatste ontmoeting is erg emotioneel want Vics grootvader was de beste vriend van Pieter-Jan.



Vic Charlo, het opperhoofd van de Plathoofden: “Er zijn basiswaarden die we delen. Priester De Smet en mijn grootvader geloofden allebei dat er iets bestaat dat grootser is dan de mens. Maar mijn indiaanse roots vergeet ik nooit, ook al heb ik een opleiding bij de Jezuïeten gehad. Het komt er altijd op neer dat ik een indiaan ben.”

Aflevering op groot scherm in Dendermonde Pater Pieter-Jan De Smet is een geboren Dendermondenaar. Ter ere van hem staat er een standbeeld aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.



Op maandagavond 2 oktober nodigt het stadsbestuur van Dendermonde geïnteresseerde inwoners uit om de aflevering op groot scherm te volgen in hun cultuurcentrum CC Belgica. Ook burgemeester Piet Buyse en reportagemaker Arnout Hauben zullen aanwezig zijn.



De helden van Arnout, aflevering 6: maandag 2 oktober om 20.40 uur op Eén