› Ketnet Jr. laat kinderen kennismaken met Vlaamse Gebarentaal

Vandaag lanceert Ketnet Jr. twee initiatieven om kinderen kennis te laten maken met Vlaamse Gebarentaal (VGT). Niet toevallig op Werelddovendag willen we kinderen de beginselen van gebarentaal bijbrengen op een toegankelijke en kindvriendelijke manier.

Met het Kaatjes gebarenspel kunnen Ketnetters op een leuke manier woordjes aanleren in VGT, en hun opgedane kennis oefenen in een spelletje. Samen met Kaatje ontdekken ze de wereld van de Vlaamse Gebarentaal.



’t Gebarenhutje is het allereerste kleuterprogramma ooit in Vlaamse Gebarentaal en heeft als bedoeling om zowel dove als horende kinderen en ouders kennis te laten maken met Vlaamse Gebarentaal. In vier afleveringen rond de vier seizoenen leren kleuters en peuters de beginselen van VGT. ’t Gebarenhutje is een productie van Visual Box VZW, een vereniging van Vlaamse dove film- en mediamakers met als doel dove mensen perspectief te bieden op het huidige film- en medialandschap.



Als kinderzender van de openbare omroep wil Ketnet er zijn voor alle Vlaamse kinderen. Naast deze twee initiatieven doet Ketnet nog andere inspanningen voor dove kinderen:



• Het jeugdjournaal Karrewiet heeft dagelijks een versie met VGT, zowel op televisie als op de website.



• De populaire film 'Helden van de zee' werd gedurende één weekend uitgezonden met ondertiteling in de Vlaamse bioscopen, zodat dove en slechthorende kinderen er samen met hun gezin van konden genieten.



• De jaarlijkse Intrede van de Sint wordt eveneens uitgezonden met VGT.