› Herstellende Xandee blikt vooruit naar Het Zingpaleis

Alsof ze nooit iets anders gedaan heeft in haar leven dan smoutebollen bakken, zo overtuigend stond zangeres Xandee woensdagavond op Hasselt Kermis achter de vuren van smoutebollenkraam Meirisonne. Als promotiestunt voor hun Songfestival-editie van Het Zingpaleis, dat plaatsvindt op zaterdag 25 november in de Hasseltse Ethias Arena, hadden gastheren De Romeo’s het idee bedacht om de kermisbezoekers te trakteren op paarse Zingpaleis-smoutebollen. Alle drie noemen ze zichzelf keukenklunzen en daarom hadden ze aan gastartieste Xandee gevraagd om plaats te nemen in het smoutebollenkraam. Die deed dat met een brede glimlach.

“Smoutebollen bakken lijkt iets eenvoudig, maar ik schrik ervan op hoeveel dingen je moet letten”, zei Xandee woensdagavond. "Toen ik om 19.00 uur begon met bakken en uitdelen, reageerden de mensen afstandelijk; is dat echt gratis? Mogen wij die gratis meenemen? Ja, de mensen zijn dat niet meer gewoon dat ze nog eens iets gratis en voor niets krijgen hé (lacht). Het was fijn om aan deze kant van de toog te staan en een praatje te slaan met stuk voor stuk sympathieke mensen. Veel mensen ook die al tickets kochten voor Het Zingpaleis van 25 november. Voor mij wordt dat een emotionele dag, want het zal de eerste keer zijn dat ik na mijn operatie, langdurige hospitalisatie en revalidatie, terug op een podium sta als zangeres en zing voor een groot publiek. Het wordt mijn eerste optreden in de gigantische Ethias Arena en ik kijk daar echt enorm naar uit. Die datum, 25 november, staat al maanden op het bord bij ons thuis in de keuken. Da’s de dag waarop ik mij nog eens als artieste mag bewijzen voor duizenden mensen. Ja, ik vind dat spannend, omdat ik niet weet hoe mensen gaan reageren. Voor mij wordt het een emotionele dag en de kans is groot dat ik backstage ga wenen van blijdschap als het gelukt is”, besluit Xandee.



De Songfestival-editie van Het Zingpaleis met gastheren De Romeo’s, vindt plaats op zaterdag 25 november in de Hasseltse Ethias Arena. Gastartiesten zijn Xandee, Liliane Saint-Pierre, Sandra Kim en Katrina van Katrina & The Waves. Tickets bestel je op www.hetzingpaleis.be of 070/345.345 (Max. €0,30/Min).