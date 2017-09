Evenement | Vlaanderen Tweet

› Jan Smit strikt K3 voor zijn Sportpaleis-concert

Dinsdag kreeg Jan Smit van de Nederlandse Consul-generaal Frans Bijvoet een feestelijke ontvangst in z’n ambtswoning én een bijzondere carrièreprijs voor ’20 jaar Jan Smit in België’. Met deze prijs wordt het Belgische jubileumjaar van de populaire volkszanger definitief op gang getrokken, met als hoogtepunt het Sportpaleis-concert Jan & Alleman, dat plaatsvindt op zaterdag 10 maart 2018.

“Ik weet niet hoe vaak we al voorbij het impressionante Sportpaleis zijn gereden, maar als kleine jonge droomde ik er al van om minstens één keer in mijn leven daar een concert te mogen geven. Met mijn liveband speel ik al mijn hits en er komen ook gastartiesten langs waar ik een duet mee ga zingen. Het was al bekend dat mijn vriend André Hazes langskomt en vandaag ben ik ontzettend trots dat ik mag aankondigen dat de meiden van K3 hebben toegezegd. Ik ga met Hanne, Marthe en Klaasje samenwerken voor mijn Sportpaleis-concert en het vervolg. Samen met mijn kinderen, die overigens grote K3-fans zijn, ben ik ontzettend blij en trots dat zij er ook bij zijn. Ik kijk er naar uit om samen met hun ploeg en met Miguel Wiels een liedje te schrijven, maar ik ga met K3 ook op stap in Nederland”, zegt Jan Smit geanimeerd.



Na de lancering van het veelvoudig met goud en platina bekroonde album ’10.000 Luchtballonnen’, staken Hanne, Klaasje en Marthe vorig jaar met ‘Ushuaia’ de Radio 2 Zomerhit-trofee op zak en bevestigde het gelijknamige album hun succesverhaal. K3 heeft er net een drukke zomer opzitten met heel veel optredens. Op televisie zijn De Avonturen van K3 en Iedereen K3 voltreffers, en het trio is ook klaar om met een nieuw album, gekoppeld aan hun eerste bioscoopfilm ‘K3 Love Cruise’, toe te slaan.



Het Jan & Alleman Sportpaleis-concert van Jan Smit, vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018, met gastartiesten André Hazes en K3. Tickets kan je bestellen via www.teleticketservice.com of op 070/345.345 (Max. €0,30/Min). Wie een ticket koopt, krijgt na afloop van het concert de gratis nieuwe en exclusieve Jan Smit-verzamelaar ’Jan Smit, 20 Jaar hits’ mee naar huis. Op die cd staat ook Jan’s nieuwste single ‘De wereld rond’, die je nu al digitaal kan aankopen en streamen.