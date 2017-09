Evenement | Vlaanderen Tweet

› Arenacross voor het eerst ook in België op 3 maart 2018 in Ethias Arena Hasselt

Indoor motorcross en freestyle motorcross op topniveau, dat is de Arenacross World Tour 2018! Eindelijk voor het eerst te zien in België: een avond vol ronkende motoren die op het scherp van de snee met elkaar strijden in een speciaal voor de gelegenheid omgebouwde Ethias Arena.

De professionele racers vechten het uit voor de titel van Arenacross Champion 2018, de freestyle racers verrassen met spectaculaire stunts op de ramp, en de lasershow, het vuurwerk en de pompende soundtrack zorgen voor de opzwepende ambiance.

Nog nooit beleefde je motorcross zo intens! AX brengt het beste uit verschillende werelden samen: een mix van indoor motorcross op topniveau, spectaculaire freestyle motorcross én een entertainende show errond die kan concurreren met de grootste muziekevents.



Tijdens de tour van 2018 zullen de groten uit de FMX wereld hun talent weer tonen met hun tricks en backflips op meer dan tien meter hoogte.



In het racen maakt de drievoudige AX Pro Kampioen Thomas Ramette zich al op om zijn titel te verdedigen. “Arenacross is een geweldig kampioenschap en ik vind het fantastisch dat het nu ook de oversteek naar Europa maakt. Het was hard werken om die drie titels binnen te halen, maar ik ben helemaal klaar om voor die vierde beker te gaan!”



BESTEL TICKETS via https://www.teleticketservice.com