› Arcade Fire op 19 april 2018 in Sportpaleis Antwerpen

Hun passage op Rock Werchter eind juni staat bij velen in de top 3 van beste festivaloptredens van vorige zomer. Het mag dan ook niet verbazen dat de Canadezen tijdens hun komende Europese tournee ook halt houden in België. Op donderdag 19 april 2018 komen de frivole discorockers van Arcade Fire naar het Antwerpse Sportpaleis voor een wervelende show in het teken van hun 'Infinite Content - 2018 Performing In The Round'-tour. De band zal hierbij in het midden van de zaal opgesteld staan waardoor de afstand tussen hen en de fans minimaal wordt.

Dat Arcade Fire geen alledaagse band is staat als een paal boven water. De band rond Win Butler en zijn echtgenoot Régine Chassagne staat al meer dan 10 jaar garant voor spectaculaire live shows waarbij verkleedpartijen niet geschuwd worden en albums waarbij telkens een andere muzikale kaart wordt getrokken. Daarom zijn ze een van de meest energieke en vernieuwende bands van het moment.



Arcade Fire vaart al jaren een eigen koers door het muzikale landschap en heeft een ongelofelijk arsenaal hits bij elkaar geschreven. Denk maar aan nummers als “Ready To Start”, “Rebellion (Lies)”, “Wake Up” en “No Cars Go”. Maar de grootste hit sinds hun bestaan hebben ze sinds de zomer van 2017 te pakken. Hun recentste single “Everything Now”, uit hun laatste en gelijknamige album werd zowat op alle radiozenders in België grijsgedraaid. Een ware discohit waarbij je vanaf het begindeuntje al zin krijgt om te dansen.



Op donderdag 19 april 2018 komt Arcade Fire naar het Antwerpse Sportpaleis voor een nu al onvergetelijk concert. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 29 september om 14u. In de servicekosten van de ticketprijs is op verzoek van de band € 1 inbegrepen voor PLUS1: "Arcade Fire has partnered with PLUS1 so that €1 from each ticket will go to saving lives, revitalizing communities, and transforming global health through Partners In Health. www.pih.org."

Info en tickets START TICKETVERKOOP: VRIJDAG 29 SEPTEMBER - 14U



TICKETS VIA PROXIMUSGOFORMUSIC.BE



TICKETPRIJS:

€54 - €46 - €41

(PRIJS INCL. SERVICEKOSTEN

WAARVAN €1 CHARITY FEE