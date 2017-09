Evenement | Vlaanderen Tweet

The Chainsmokers op 22 februari 2018 in Lotto Arena Antwerpen

Ze verkochten de Ancienne Belgique uit in no time en speelden eerder op Tomorrowland en Rock Werchter. Nu komen The Chainsmokers terug naar ons land voor een spetterende live show! Op donderdag 22 februari 2018 wordt de Lotto Arena het décor van een nu al onvergetelijke avond.







THE CHAINSMOKERS



'EURO MEMORIES...DO NOT OPEN TOUR'



OP 22 FEBRUARI IN DE LOTTO ARENA















































2 EP’s en 1 full album… meer hadden The Chainsmokers niet nodig om de wereld te veroveren. Andrew Taggart en Alex Pall maken er een specialiteit van om genres als indie, popmuziek, EDM en hip hop in elkaar te doen overvloeien tot een mooi en dansbaar geheel. Met de originele versies en remixes van hun feelgood nummers voeren ze overal ter wereld de hitlijsten aan. Denk maar aan hits als “Closer”, “Paris” en “Something Just Like This”.



Hun nominaties voor onder andere de Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, Choice Awards en MTV Video Music Awards zijn hét bewijs dat deze heren dé dj's van het moment zijn!



Met hun album ‘Memories...Do Not Open’, goed voor zo’n 270 miljoen streams, touren The Chainsmokers momenteel door Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland maar in het voorjaar van 2018 komen ze terug naar Europa. De ‘Euro Memories... Do Not Open Tour' houdt op donderdag 22 februari halt in de Antwerpse Lotto Arena.

Info en tickets Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 29 september om 10u.



TICKETS VIA PROXIMUSGOFORMUSIC.BE



TICKETPRIJS:

€60 - €55 - €50 - €45

(PRIJS INCL. SERVICEKOSTEN)



"THE ONE" DRESSING ROOM EXPERIENCE

€567,50 - €562,50



"SOMETHING JUST LIKE THIS" SOUNDCHECK EXPERIENCE

€217,50 - €212,50



(PRIJS INCL. SERVICEKOSTEN)