› Première beklijvende Adela en Helena extra feestelijk dankzij uitreiking van oeuvreprijs

Het komende theaterseizoen mag het Fakkeltheater uitpakken met een beklijvende seizoensopener. Producenten Hans-Peter Kusters en Jean Kluger lanceren in het Fakkeltheater hun theatercreatie Adela en Helena. Vervolgens gaat de productie op reis door Vlaanderen. De drie hoofdrolspeelsters Chris Lomme, Simone Milsdochter, en Katelijne Verbeke gingen in première onder ruime belangstelling van pers en prominenten op dinsdag 26 september in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Meteen het startpunt van een grote tour door Vlaanderen. De uitreiking van de Muze, een oeuvre-award uitgereikt door SABAM aan producenten Hans Kusters en Jean Kluger maakte het premièrefeest meer dan compleet.

ADELA EN HELENA ging op dinsdag 26 september in première met in de hoofdrollen Katelijne Verbeke, Simone Milsdochter en Chris Lomme. Er zijn ruim 40 voorstellingen gepland. Regisseur Ignace Cornelissen mocht samen met prominenten en pers het beklijvende resultaat aanschouwen. Het verhaal, dat Kris Van Steenberge neerschreef, is op zijn minst aangrijpend te noemen. De personages van Adela en Helena zijn gebaseerd op het leven van de moeders van Jean Kluger en Hans Kusters. Beide dames zochten hun heil en de hoop op een beter leven in een ander land, nl. België.



Als kers op de taart had SABAM een bijzonder mooie verrassing in petto voor producenten Jean Kluger en Hans Kusters. Zij kregen na afloop van de voorstelling de Muze uitgereikt. Deze prijs bekroont het volledige oeuvre van deze twee monumenten in het Vlaamse muzieklandschap.

PRAKTISCHE INFO Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)

Nog tot en met 30 september in het Fakkeltheater. Vervolgens te zien doorheen Vlaanderen tot eind december.



Ticketinformatie en tour: http://hanskustersmusic.be/nl/adela-en-helena/