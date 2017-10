› Vlaanderen wil musical Pippi Langkous niet missen: extra shows aangekondigd

Theater | Vlaanderen Tweet

Productiehuis Uitgezonderd. heeft de juiste keuze gemaakt om de roodharige, sproeterige spring-in-'t-veld opnieuw naar het theater te brengen. Vlaanderen wil deze stoere musical voor geen geld van de wereld missen. Een dikke maand voor de eerste voorstelling gingen reeds 5000 tickets de deur uit en mag men al twee extra voorstellingen aankondigen.

PIPPI LANGKOUS IS VOOR DE ENE PURE NOSTALGIE EN VOOR DE ANDERE EEN WARE HELDIN Volgens de makers heeft de goede ticketverkoop meerdere redenen : "Pippi Langkous is voor de ene pure nostalgie en voor de andere een ware heldin. Dat deze musical nog eens bezet wordt met enkele verrassende namen zoals William Boeva, Eline Demunck en Free Souffriau geeft de mensen een extra reden om te komen zien” , verklaren producenten James Cooke en Bob Jennes.



Het productiehuis is dan ook bijzonder fier dat ze nu reeds twee extra shows mogen openzetten. Vanaf vandaag kunnen de Pippi-fans nu ook tickets boeken voor de extra voorstellingen op 29 oktober en 1 november, beide om 17 uur.

EEN STRAFFE EN VERRASSENDE CAST VOOR DE ONDEUGENDSTE MUSICAL VAN HET JAAR De volledige cast van Pippi Langkous bestaat uit gevestigde musicalwaarden Free Souffriau, Bert Verbeke, An Lauwereyns, Peter Thyssen en Goele Deraedt, jong aanstormend musicaltalent als Charlotte Peetermans en Dorian Liveyns en opvallende medianamen met Eline De Munck en William Boeva. Uitgezonderd. brengt de familiemusical 'Pippi zet de boel op stelten’ in de herfstvakantie, in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

PIPPI ZET DE BOEL OP STELTEN - HET VERHAAL Pippilotta Victualia Rolgordijnia Kruizemuntina Tafelkledia Langkous heet ze, maar iedereen noemt haar Pippi. Haar typische kenmerken : oranje vlechten die haaks op haar hoofd staan, een paard dat ze met het grootste gemak boven haar hoofd tilt en een aap als trouwste vriend. In 2004 kreeg het meisje met de langste naam uit de kinderliteratuur een eigen musical. Het werd de allersterkste musical ooit en was goed voor maar liefst vijf Musical Awards en vier Vlaamse Musical-prijzen.



Na het grote succes van de musical 'Pippi Langkous' komt deze spring-in-'t-veld opnieuw naar het theater. Deze keer zet ze de boel op stelten in een vrolijke muziektheatervoorstelling voor het hele gezin. In een bewerking van Stany Crets en met muziek van Ronny Mosuse maak regisseur Tijl Dauwe (bekend van o.a. de Ketnet-musicals) een eigenzinnige en swingende voorstelling!



De musical vertelt het verhaal van een meisje dat bij haar oma op zolder een kist met Pippi-kleren vindt. Ze trekt ze aan en op dat moment wordt ze Pippi Langkous. Samen met haar buurkinderen Tommy en Annika beleeft ze de meest spannende en bizarre avonturen. Daarin wordt ze bijgestaan door haar papa Efraïm, koning van Takatukaland.



Een aanrader voor al wie fan is van de vrolijke spring-in-het-veld en een fantasierijke verbeelding heeft.

ROLVERDELING "PIPPI ZET DE BOEL OP STELTEN" Free Souffriau: Pippi - Lieveling

An Lauwereyns: oma - Anderson - Takatukalander 3

Goele Deraedt: moeder - Takatukalander 1

Dorian Liveyns: Tommy

Charlotte Peetermans: Annika

Bert Verbeke: Bert, Donder-Karel

Eline De Munck: Schavuit, Van Den Berg, Takatukalander 2

Peter Thyssen: Efraim, Agent, Piraat

William Boeva: Blom

PIPPI ZET DE BOEL OP STELTEN - PRAKTISCHE INFO Tickets: www.uitgezonderd.be of 070-691.002



Locatie

Theater Elckerlyc - Antwerpen

Frankrijklei 85-87



Voorstellingen - HERFSTVAKANTIE 2017

28 oktober 2017 14u00

29 oktober 2017 14u00

29 oktober 2017 17u00 - EXTRA SHOW

1 november 2017 14u00

1 november 2017 17u00 - EXTRA SHOW

2 november 2017 14u00

3 november 2017 14u00

4 november 2017 14u00

5 november 2017 14u00



Creatives

Regie: Tijl Dauwe

Tekst: Stany Crets

Muziek: Ronny Mosuse