› Alle musicals uit de catalogus van Judas Theaterproducties zijn vanaf nu beschikbaar

Het Vlaamse productiehuis Judas TheaterProducties (JTP) wierp zich de afgelopen seizoenen in de kijker met originele musicalcreaties zoals "Lelies", "Josephine B.", "Muerto!", "De Muze Van Rubens" en "De Rozenoorlog". De uitgebreide musicalcatalogus van JTP wordt vanaf 28 augustus 2017 openbaar gemaakt voor professionele, semi-professionele en niet-professionele producenten en gezelschappen.

De integrale collectie van Judas TheaterProducties vertegenwoordigt meer dan 12 Vlaamse Musical Prijzen, een Gouden Label en talloze nominaties.



Blikvangers in deze collectie zijn onder andere de succesproductie “Lelies” – waarvan ook het symfonisch arrangement wordt aangeboden – en “Muerto!”. Deze laatste is uitermate geschikt voor grotere gezelschappen die werken met jongeren én volwassenen. Voor de musical “Muerto!” wordt tevens de originele orkestband ter beschikking gesteld. Ook de meest recente musicals van Judas zijn beschikbaar. “Goodbye, Norma Jeane” is beschikbaar vanaf 1 juli 2018 en “De Rozenoorlog” vanaf 1 januari 2018. Met uitzondering van “Ganesha – Een Perfecte God” zijn alle titels beschikbaar aan marktconforme tarieven.



Het volledige aanbod, inclusief uitgebreide informatie, kan elke theatermaker, producent of musicalliefhebber terugvinden via: http://www.judastheaterproducties.be/judas-licensing/