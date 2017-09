Televisie | Vlaanderen Tweet

› Passie voor patisserie in de lekkerste wedstrijd van Vlaanderen

De iconische witte Bake Off tent strijkt morgen neer in Vlaanderen. Tien gepassioneerde amateurbakkers nemen het tegen elkaar op in de strijd om de titel van meest getalenteerde thuisbakker van Vlaanderen. Wim Opbrouck is hun steun en toeverlaat, maar vooral ook uw gastheer. Meester-patissier en gebrevetteerd hofleverancier Herman van Dender en culinair auteur en fotografe Regula Ysewijn zijn jury met dienst. Deze week draait het allemaal om cake, de warme binnenkant van elk bakkershartje. De bakkers zullen drie opdrachten tot een goed einde moeten brengen, want al in de eerste aflevering mag iemand zijn klopper, pollepel en schort opkramen en afscheid nemen van de lekkerste wedstrijd van Vlaanderen.

Wim Opbrouck gaat vanaf morgen op zoek naar de meest getalenteerde thuisbakker van Vlaanderen in Bake Off Vlaanderen. Acht weken lang zullen gepassioneerde amateurbakkers het tegen elkaar opnemen om de lekkerste en meest creatieve baksels voor te schotelen aan een wel erg gespecialiseerde jury. Meesterpatissier en hofleverancier Herman Van Dender en foodwriter en food historian Regula Ysewijn proeven met de meest professionele smaakpapillen de creaties van de bakfanaten in deze Vlaamse versie van de Britse kijkcijferhit The Great Britisch Bake Off. Van macarons tot tarte tatin. Van appelbollen tot beignets. Bakken maar!



De tien uitverkorenen starten met het maken van de signatuuropdracht: een rolcake. Dat is hun favoriete rolcake, die laat zien welk soort bakker ze diep vanbinnen zijn.

Het is nog even wennen in de baktent. Waar kun je je handen wassen, waar zitten de stopcontacten en hoe werkt de oven precies?



In de technische opdracht krijgen ze voor de eerste keer een recept van jurylid Herman Van Dender voorgeschoteld. Een Savarin is een moeilijk gebak, dat het midden houdt tussen brood en cake. Het is een ongewoon en onbekend recept dat enkele bakkers al meteen in opperste verwarring brengt.



En om hun plek in de tent te vrijwaren, doen de bakkers een verwoede poging om een perfecte verrassingscake te creëren. Wie slaagt er in om met een verborgen ontwerp aan de binnenkant van de cake, de jury versteld te doen staan en wie zal als eerste de Bake Off tent moeten verlaten?



Bake Off Vlaanderen, vanaf 30 augustus, elke woensdag om 20u35 op VIER