› Spitsbroers, seizoen 2: wie wint, heeft het meest te verliezen

Vanaf maandag 4 september trapt Spitsbroers een nieuw seizoen af over de broers Moerman. Gouden schoen versus enkelband: het contrast tussen de levenswandel van de twee kan niet groter zijn. Dennis is de topspits van KRC Genk in eerste klasse en verdient sloten geld, Alan is in de criminaliteit verzeild en komt eindelijk vrij uit de gevangenis. Hoe sterk is de broederband? Overleven vriendschappen als de verhoudingen veranderen?

De topcast met o.a. Joren Seldeslachts, Oscar Willems, Lynn Van Royen, Louis Talpe, Viv Van Dingenen, Kris Cuppens, Kürt Rogiers wordt aangevuld met nieuwkomers zoals Bill Barberis, Lucas Van den Eynde, Eva Binon en de Nederlander Manuel Broekman.



Spitsbroers, seizoen 2 vanaf maandag 4 september om 21.45 bij VTM