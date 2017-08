Televisie | Vlaanderen Tweet › Cartoon Network en Boomerang zetten het nieuwe schooljaar in stijl in met tal van nieuwe programma's Nieuw op televisie: Het Regent Gehaktballen! Vanaf 18 september, elke weekdag om 17u35

Gebaseerd op de populaire animatiefilms van Sony Pictures Animation, keert de serie Het Regent Gehaktballen terug naar Swallow Falls vóór het plaatsje werd overspoeld door een gigantische voedselregen, en sardines nog de drijvende kracht zijn achter de welvaart op het kleine eiland. Flint Lockwood is een leerling op de middelbare school en streeft ernaar om een serieuze uitvinder te worden in een wereld met meer dan alleen sardines. Wie weet veranderen zijn uitvindingen ooit de wereld, in plaats van te ontploffen in zijn gezicht. Samen met Sam Sparks, een nieuw meisje in de stad die meteoroloog wilt worden, beleeft hij de grootste avonturen.

Nieuwe afleveringen van De Powerpuff Girls! Vanaf 9 september, elke weekdag vanaf 8u35

De stad Townsville ziet er op het eerste gezicht uit als een prachtige, bruisende stad, maar vergis je niet! Het gevaar loert overal! Er zijn maar drie dingen die slechteriken op afstand kunnen houden: Blossom, Bubbles en Buttercup, ook wel bekend als DE POWERPUFF GIRLS.



Het combineren van school, op tijd naar bed gaan en gigantische monsters verslaan lijkt misschien lastig, maar samen kunnen de Powerpuff Girls de hele wereld aan. Ze nemen het op tegen de grootste schurken en laten zien hoe het nu echt is om als meisjes te vechten!

Gumball is terug! Vanaf 11 september, elke weekdag om 17u

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de zetel doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.



Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt...

Oude bekenden, nieuwe serie: New Looney Tunes! Vanaf 11 september, elke weekdag om 16u25

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in het nieuwe seizoen van New Looney Tunes. Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. In nieuwe avonturen staan ze zij aan zij met vrienden, om het op te nemen tegen verschillende vijanden. De afleveringen voelen weer als vanouds met meerdere korte films van vijf en halve minuut in een aflevering. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met hun bekende humor en charme!

Nieuwe afleveringen van The Happos Family! Maandag 4 september, vanaf 15u55

The Happos Family woont in een Europees safaripark. In de ochtend is het park geopend voor de menselijke bezoekers die langs de Happos rijden, foto´s van ze maken terwijl ze door de modder rollen, luieren bij het zwembad of slapen in de schaduw van de bomen. Maar zodra de laatste auto het safaripark heeft verlaten en de poorten gesloten zijn voor alle bezoekers, springen de Happos uit de modder, stoppen ze met luieren en kleden ze zich aan. Zet je tv aan op Boomerang en laat de nieuwste avonturen van de HAPPOS Family beginnen!



› Gepubliceerd vandaag om 11:29 uur door Robrecht Van Goolen › Meer berichten uit Televisie vandaag om 11:43 uur › Culinaire verrassingen, spannende activiteiten en onverwachte overnachtingen in nieuw seizoen Weg zi vandaag om 00:00 uur › De laatste week van Switch is kinderspel vandaag om 00:00 uur › De slotweek van Miljonair zaterdag 19 augustus 2017 om 07:00 uur › Reizen in het spoor van vergeten Belgen vrijdag 18 augustus 2017 om 18:00 uur › Freek Braeckman wordt nieuwsanker bij VTM NIEUWS vrijdag 18 augustus 2017 om 11:20 uur › Culinair Thailand met Roger van Damme

Het complete nieuwsoverzicht