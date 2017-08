› De slotweek van Miljonair

EUR 249.90

Na jaren van hard werken, is de droom van Rein en Ankie Nieland eindelijk werkelijkheid geworden. In een prachtig natuurgebied van tien hectare bouwden ze Landgoed Het Beloofde Land, een klein kasteeltje midden in de natuur. De wijde omgeving bestaat uit bossen, waterpartijen en weilanden, waardoor er eindeloze wandel- en fiets­mogelijk­heden zijn. Deze bed & breakfast telt slechts één gastenkamer. Omdat deze helemaal omringd is door water, zie je vanuit het appartement de natuur op haar best. Je ziet de meerkoet, de eend en de zwaan voorbij spetteren. (...)