› Cast Nachtwacht stelt nieuw seizoen voor bij Kinepolis

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 presenteert Kinepolis België, in samenwerking met Studio 100 en Ketnet, de Nachtwacht Fandagen. De serie ‘Nachtwacht’ is ondertussen al in verschillende Europese landen te zien waaronder België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen en Noorwegen. Om het derde seizoen officieel voor te stellen aan de Belgische fans, komen de toverelf Keelin (Celine Verbeeck), de vampier Vladimir (Louis Thyssen) en de weerwolf Wilko (Giovanni Kemper), verspreid over twee dagen, naar zes Kinepolis bioscopen, nl. Antwerpen, Leuven en Hasselt op zaterdag en Oostende, Gent en Kortrijk op zondag.

Dit najaar komt er een nieuw seizoen aan van de populaire Studio 100 serie ‘Nachtwacht’. De drie centrale helden Wilko, Keelin en Vladimir moeten het in dit seizoen weer opnemen tegen heel wat angstaanjagende monsters. Om de fans niet langer in spanning te houden, bezoekt het drietal in het weekend van 30 september en 1 oktober verschillende Kinepolis bioscopen door heel Vlaanderen. Naast het ontmoeten van de cast en het bekijken van drie gloednieuwe afleveringen van het derde seizoen op groot scherm, worden alle aanwezige fans ook getrakteerd op een 'Nachtwacht' goodie en een poster met handtekeningen.

Over 'Nachtwacht' (seizoen 3) Het rustige dorpje Schemermeer ligt erg afgelegen aan de rand van een groot bos. De tijd is er schijnbaar stil blijven staan waardoor de dorpskern middeleeuws oogt, maar toch hebben verschillende inwoners een auto en een smartphone. Ook nu weer blijft Schemermeer de poort naar de onderwereld en duiken er geregeld mysterieuze wezens op, vaak met kwade bedoelingen. Gelukkig is er de Nachtwacht, drie bewakers van het goede. Het zijn drie tieners die er op het eerste zicht doodgewoon uitzien, maar eigenlijk ook zelf mythische wezens zijn: de stoere weerwolf Wilko (Giovanni Kemper), de slimme vampier Vladimir (Louis Thyssen) en de toverelf Keelin (Celine Verbeeck).

Info en tickets

De Nachtwacht Fandagen vinden plaats tijdens het weekend van 30 september en 1 oktober 2017 in Kinepolis Antwerpen, Leuven, Hasselt, Oostende, Gent en Kortrijk. Tickets zijn te verkrijgen via de Kinepolis website.