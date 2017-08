Muziek | Vlaanderen Tweet

› Tom Weedage brengt remix uit van debuutsingle

Dat de voorbije maanden bijzonder druk waren voor Tom Weedaege is het minste wat kan gezegd worden. Eind mei bracht Tom zijn eerste single ‘Ik Niet’ uit en was te gast bij heel wat media. Maar toen de jonge zanger/accordeonist na een vakantie terug thuis kwam wist hij niet wat hij ontdekte in zijn mailbox.

Tom Weedaege vertelt aan Sterrennieuws: "Het was even schrikken toen ik van MagiK een mail gekregen had. Ik ken MagiK (Klaas) van zijn sets op MNM en Q-music. Hij had een stevige remix gemaakt van mijn single ‘Ik Niet’. Met alle hedendaagse ingrediënten die een club-plaat bevat. Vreemd, dan kom je terug thuis van vakantie en blijkt dat mijn single een tweede leven is gaan leiden."



De remix is intussen ook officieel uitgebracht sinds deze week.



Tom: "Als ik aan vrienden de track liet horen kreeg ik alleen maar goeie reacties. Iemand zei me dat ik volgende zomer zeker niet zou misstaan op één of ander festival. Door die reacties hebben we niet getwijfeld om de remix ook uit te brengen, al zie ik dit eerder als een leuk extraatje. Mijn nieuwe single komt er namelijk binnenkort aan."



‘IK NIET – MagiK Solvant Remix’ is verkrijgbaar via iTunes.