› Cirque du Soleil zet iconische witte tent neer op Brussels Expo voor TOTEM

Zaterdagmiddag, heel wat bedrijvigheid op Brussels Expo, want Cirque du Soleil zette zijn zeer herkenbare witte tent op. De ‘raising of the big top’ mag je ook letterlijk nemen. Bijna 100 mannen en vrouwen hebben manueel en simultaan honderden tentpalen recht gezet, waardoor de zeer herkenbare witte Cirque du Soleil tent zijn finale vorm krijgt. De Canadese, Quebecaanse, Belgische en Cirque du Soleil vlag bovenop de tent vormen letterlijk de kers op de taart.





De Big Top en het mobiele Cirque du Soleil dorp in cijfers:

• 2.600: capaciteit van The Big Top.

• 8: aantal dagen dat de opbouw van de hele site in beslag neemt.

• 19 meter hoog en 51 meter diameter: oppervlakte van de iconische witte tent.

• 550 meter: aantal verankeringspunten nodig. Elkeen wordt 1.5m diep in de grond verankerd.

• 65: aantal vrachtwagens nodig om alle materiaal te vervoeren.

• 2.000: aantal ton aan materialen.

• 5: het gewicht van het tentzeil en de elf tunnels in ton.

• 250: aantal maaltijden die er dagdagelijks geserveerd worden in de mobiele keuken.

• 114: aantal vaste medewerkers (cast en crew) die altijd meereizen.

• 150: aantal plaatselijke medewerkers die in elke stad extra worden aangenomen.

TOTEM Cirque du Soleil brengt in september de magie opnieuw naar Brussel! Vanaf 31 augustus 2017 kan het publiek genieten van TOTEM, een adembenemende, boeiende en vooral acrobatische reis door de evolutie van de mensheid. Rijk aan kleuren en vol visuele verrassingen verrast TOTEM een publiek van alle leeftijden. De ‘Grand Chapiteau’ zal van 31/08 tot en met 29/10 opgesteld staan op de Heizel in Brussel (op de parking van Paleis 12).



Tickets zijn te bestellen via de website https://www.cirquedusoleil.com/totem