› EWT-Theater herneemt succesproductie La Cage Aux Folles

Na een uitverkochte reeks voorstellingen in mei-juni 2016 en alle fantastische commentaren, zowel van de pers als van het publiek, herneemt het EWT-Theater vanaf 7 september tot 14 oktober in exclusiviteit voor Vlaanderen de wereldberoemde komedie 'La Cage Aux Folles' in een regie van Jeroen Maes.

Wegens omstandigheden moest één acteur vervangen worden en maakt Thomas Van Goethem (Ketnet-Band, Disney, Music Hall, Café Beveren,...) zijn debuut als drag queen, wat hij zelf een enorme uitdaging vindt en waar we allemaal naar uitkijken.

synopsis Georges en Albin zijn de eigenaars van de beroemdste nightclub van Knokke, waar Albin ook iedere avond dé vedette van de show is. Wanneer de streng-conservatieve ouders van hun toekomstige schoondochter op bezoek komen, moet iedereen doen alsof, wat natuurlijk tot onvermijdelijke, hilarische misverstanden leidt. Ook nu zijn reeds verscheidene voorstellingen al uitverkocht en is snel reserveren de boodschap!

Cast Albin/Zaza: Frank De Kaey

Georges: Door Van Boeckel

Jacob, de huisknecht: Ivo Chundro

Laurent, de zoon: Matthew Michel

Edouard Heiligmans, conservatief politicus: Theo van Baarle

Camilla Heiligmans, zijn vrouw: Liliane Dorekens

Muriel Heiligmans, zijn dochter: Daphne Paelinck

Sederginne, draq queen: Serge Bollé

Apocalypta, drag queen: Thomas Van Goethem

Francis, toneelmeester: Jean Speicher

Simone, moeder van Laurent: Linda Dhaene

Speeldata 7-8-9-14-15-16-22-23-25-28-29-30 sept, 2-5-6-7-9-12-13-14 oktober om 20u30

10-17-24 sept, 1-8 okt om 15u



Reservatie via www.ewt.be of op 03 324 52 42 (di-vr tussen 10 en 16u)