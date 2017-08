Film | Vlaanderen Tweet

› Volledig programma van Filmfestival Oostende bekend!

Over drie weken is het zover en gaat de elfde editie van Filmfestival Oostende van start. Een editie die niet alleen in het teken van de Vlaamse film staat en waar Nederland gastland is, maar ook een editie waar met enige trots enkele ‘must-sees’ van het filmfestival van Cannes vertoond worden en langverwachte Amerikaanse toppers hun weg naar het publiek vinden. Vandaag kondigt Filmfestival Oostende haar uitgebreide filmprogramma aan met meer dan 60 avant-premières, 100 films, nieuwe kortfilms, een talkshow, een theatervoorstelling, het sympathieke filmcafé on Tour en een internationale LOOK!-competitie.

Met de democratische festivalpas, kan je bovendien alle films voor 30 euro zien. Vanaf vandaag start ook de ticketverkoop.