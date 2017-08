› Nieuwe single Rudy Meyns heet Zomerlief

Muziek | Vlaanderen Tweet

Na de zonnige Vlaamse versie van de klassieker 'Sunny' pakt Rudy Meyns opnieuw uit met een aparte bewerking van een jaren '70 nummer. "Zomerlief" is een tof ritmisch nazomers lied geworden waarin menig luisteraar zich zal in herkennen. Het verhaal van een zomerliefde die zo vaak maar tijdelijk blijkt te zijn. Producer Filip Martens (Phil Sterman) stond in voor het arrangement en de productie, Rudy Meyns schreef de tekst. Hopelijk mag dit ritmische nummer een lange zonnige nazomer inluiden.

Rudy Meyns is naast zanger ook radiopresentator bij VBRO-radio en vast 'TV-gezicht' op MENT.



'Zomerlief' verschijnt op woensdag 15 augustus a.s. als digitale download en via streaming.