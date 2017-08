Televisie | Vlaanderen Tweet

Grote prijzenpot in tweede week van Miljonair

Miljonair, de nieuwe quiz van Staf Coppens, heeft zijn start niet gemist. In de eerste week stemden elke avond gemiddeld een half miljoen kijkers af op de opvolger van het legendarische Wie Wordt Euromiljonair?, goed voor 29,1% marktaandeel (VVA 18-54, live+vosdal). De 19-jarige student Hristo Gentier ging in de derde aflevering meteen met 10.000 euro naar huis. En in de tweede week van Miljonair mag Staf een veel hogere prijzenpot weggeven…

Van maandag t.e.m. donderdag maken telkens 6 nieuwe kandidaten kans om met 1 miljoen euro naar huis te gaan. O.a. een oud-bioloog, een politieagent, een chef-kok en een treinbestuurder wagen zich in de tweede week van Miljonair aan een strategische stoelendans. Door de vragen van Staf Coppens correct te beantwoorden, stijgt het te winnen bedrag op de geldboom. Wie bij vraag 15 op de stoel zit, wint het bij elkaar gesprokkelde bedrag. Alleen de winnaar van de Snelle Ronde krijgt tijdens het spel een hulplijn en mag de helft van de antwoorden laten schrappen of raad vragen aan een vriend in het publiek. Wie mag tevreden zijn met 500 euro? Wie strijkt een grotere pot op? En wie gaat naar huis met lege handen?



Week 2 van maandag 14 tem donderdag 17 augustus om 20.30 bij VTM