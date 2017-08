Televisie | Vlaanderen Tweet

› Rode Duivels Mertens, Mignolet en Origi spelen voor ticket voor groepsfase van Champions League

De groepsfase van de van de UEFA Champions League komt steeds dichterbij, maar welke clubs kunnen zich nog plaatsen via de play-offs? Op dinsdag 15 augustus staan Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi met Liverpool oog in oog met Europees debutant Hoffenheim. De dag erna, op woensdag 16 augustus, is het aan de andere Rode Duivel Dries Mertens. Hij vecht met zijn club Napoli het duel uit met Nice.

Hoffenheim speelt eerste Europese wedstrijd ooit op dinsdag 15 augustus Hoffenheim eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de Bundesliga. De Duitsers deden nooit beter in eigen land. Nu treden ze op dinsdag 15 augustus ook voor de eerste keer in hun geschiedenis aan in Europa, meer bepaald in de play-offs van de Champions League. Bij hun debuut zal Hoffenheim het zeker niet gemakkelijk hebben tegen de Engelse topclub Liverpool. Vorig jaar konden de Reds geen Europees voetbal afdwingen. Het jaar daarvoor stonden ze wel nog in de finale van de Europa League. Beide clubs staan voor het eerst tegenover elkaar.



Dirk Deferme en Marc Degryse zorgen in de Rhein-Neckar-Arena voor het wedstrijdcommentaar. Tom Coninx, Aad de Mos en Tom Soetaers analyseren de wedstrijd van begin tot einde. Daarnaast is er ook een samenvatting van de andere wedstrijden van die speeldag.

Dries Mertens vs. Mario Balotelli op woensdag 16 augustus In de andere heenwedstrijd van de play-offs, op woensdag 16 augustus, probeert Napoli zich voor de vierde keer te plaatsen voor de groepsfase van het kampioenenbal. Coach Maurizio Sarri kan daarvoor rekenen op zijn topspits en Rode Duivel Dries Mertens. Tegenstander Nice kan dan weer beroep doen op Mario Balotelli en de pas getransfereerde Wesley Sneijder. Het is de eerste keer in 57 jaar dat de Franse club nog eens Europees speelt.



Peter Morren en Gilles de Bilde becommentariëren de wedstrijd live vanuit Napels. Jan Boskamp en Marc Degryse zijn te gast bij Tom Coninx. Zij doen de analyse van de wedstrijd. Daarnaast is er ook een samenvatting van de andere wedstrijden van die speeldag.



UEFA CHAMPIONS LEAGUE: PLAY-OFFS



HOFFENHEIM - LIVERPOOL

OP DINSDAG 15 AUGUSTUS OM 20.20 LIVE BIJ Q2



NAPOLI – NICE

OP WOENSDAG 16 AUGUSTUS OM 20.20 LIVE BIJ Q2