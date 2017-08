Media | Vlaanderen Tweet › Belg heeft rollenspel voor succesvolle film Iron Sky Badass pr kondigt met veel plezier de komende Kickstarter voor Iron Sky: The Roleplaying Game aan. Voor de eerste keer mag een Belg, Dirk Vandereyken van Badass pr, een dergelijk boek schrijven. Hij coördineerde het project en trok bovendien een aantal prijzen winnende auteurs aan. Het nieuwe rollenspel zal niet alleen innovatieve spelregels introduceren, maar maakt ook gebruik van honderden foto’s uit de film, alsook de eigen comic, conceptontwerpen en andere illustraties. Over Iron Sky In 2012, veroverde Iron Sky totaal onverwacht de wereld. De film van 7,5 miljoen dollar werd door de fans onmiddellijk naar cultstatus gekatapulteerd. Die hadden zelf 10% van de film bekostigd. De eigenzinnige, zelfrelativerende humor en uitstekende special effecten zorgden ervoor dat de rolprent 4 prestigieuze prijzen en nog eens 2 nominaties in de wacht wist te slepen op toonaangevende filmfestivals, waaronder ons eigen Brussels International Fantastic Film Festival. Het Iron Sky-team bleef echter niet op de lauweren rusten en bracht ook een eigen comic en boardgame uit. Nu volgt er samen met het vervolg dus ook een heus rollenspel.



Terwijl we dit persbericht aan het schrijven zijn, is vervolg Iron Sky the Coming Race in de laatste stadia van postproductie, terwijl er ook al gewerkt wordt aan de Chinese spinoff, Iron Sky: The Ark. Daarbovenop is de kans groot dat er een tv-serie komt waarin de samenzwering die de nazi’s oorspronkelijk naar de maan heft gebracht wordt belicht, waardoor er heel wat ruimte is voor toekomstige rollenspelsupplementen en avonturen.



In de eerste film ontdekten we dat de nazi’s er tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in geslaagd waren om een geheime gemeenschap op te richten op de donkere zijde van de maan. Führer Wolfgang Kortzsleisch (gespeeld door de Duitse cultacteur Udo Kier) - aan de leiding van een nieuwe generatie die klaar is om ‘vrede te brengen op aarde’ - is zijn gigantisch ruimtefort Götterdämmerung aan het klaarmaken om de weg open te maken naar een nieuw Derde Rijk. Nadat de Amerikaanse astronaut James Washington (Christopher Kirby) voet zet op een maansector die te dicht ligt bij de geheime nazibasis, wordt hij gevangen genomen door de maannazi’s, die hem als gevangene naar hun basis sleuren. Daar leert hij de jonge lerares Renate Richter (Julia Dietze) kennen, waardoor Renate wordt meegesleurd in een avontuur dat haar naar de aarde en terug brengt om de wereld te redden van de maannazi’s — haar eigen volk.



In The Coming Race zal het Iron Sky Universe enorm worden uitgebreid. De voormalige maanbasis van de nazi’s is het laatste toevluchtsoord van de mensheid geworden. De film zal niet alleen het bestaan van een Holle Aarde onder de woestenij van onze planet onthullen, maar ook de waarheid achter onze creatie en de aanwezigheid van de Vril, een oeroud reptielachtig ras van gedaantewisselaars dat het lot van alle betrokkenen zal bepalen.



Iron Sky: The Roleplaying Game zal het spelers mogelijk maken om personages te creëren doorheen verschillende tijdsperiodes. Met zoveel bronmateriaal ter beschikking, is het haast zeker dat het spel nog jarenlang zal uitbreiden met verschillende supplementen en avonturen.

Schrijvers & ontwerpers Het project wordt geleid door Dirk Vandereyken (voormalig Regional Director for the RPGA, prijzenwinnende auteur van IJs, de Verloren Planeet, Fates Worse than Death: Hunter en Baour: Strands of Death), die ook het leeuwendeel van de regels en de tekst voor zijn rekening heeft genomen, en het regelboek zal een aantal van de allerbeste rollenspelauteurs van de wereld samenbrengen, waaronder Steven S. Long (Aberrant, Deadlands, HERO System, In Nomine, Lord of the Rings Roleplaying Game, Mage: The Ascension, Star Trek: The Next Generaton Roleplaying Game, Star Trek: The Original Series Roleplaying Game, Trail of Cthulhu, etc.) Michael Satran (HERO System), Michael Surbrook (Dark Heresy, Here Be Dragons, HERO System, Rogue Trader), Stephen Tasker (HERO System, The Underground: A Sam & Fuzzy Role Playing Game, Metatopia), Jason Walters (HERO System, The Vast White, Indie Press Revolution, Blackwyrm, Hero Games) en Darren Watts (Doctor Who: Adventures in Time and Space, HERO System, Silver Back Press). De Belgische nieuwelingen Andy De Maertelaere (Disney Guide Book) en vliegtuigingenieur Hans De Ryck, die ervoor moest zorgen dat de wiskunde achter het spelsysteem juist zit, zijn er voor het eerst bij.



Met ook de Belgische ontwerper Cedric Van der Kelen en Amerikaan Gerry Kissell (The Agency, Alan Wake, Army of Two, Back to the Future, Iron Sky, Vanquish, etc.) aan boord om voor de illustraties, kunst en layout te zorgen, zal het boek er ongetwijfeld zo goed uitzien als het klinkt!

The Synthesis regelsysteem Iron Sky: The Roleplaying Game zal een volledig nieuw universeel regelsysteem gebruiken dat specifiek werd geschreven voor Iron Sky. De bedoeling is niet alleen om de sfeer van de film te vatten, maar ook om alle bouwblokken en elementen die nodig zijn om eender welk genre of eender welk verhaal gestalte te kunnen geven.



Een aantal van de unieke elementen die Synthesis gebruikt, zijn:



Een ‘Basic’ en een ‘Advanced’ versie

Game Masters en spelers kunnen Synthesis spelen in een basis– of in een geavanceerde versie. Beide staan volledig beschreven in Iron Sky: The Roleplaying Game en zijn volledig compatible met elkaar, aangezien het Advanced spel gewoonweg verder bouwt op de basisregels. Het is daardoor niet nodig om Advanced Characters te converteren voor een Basic spelsessie, terwijl Basic Characters gemakkelijk aan een Advanced sessie kunnen toegevoegd worden.





Drie methoden om een personage te creëren

Iron Sky: The Roleplaying Game biedt 3 manieren om een Character te genereren:



Point Pool Distribution: deze manier, die standaard is voor een Basic spel en waarbij er een vast aantal punten mag uitgegeven worden aan Traits, Skills, Powers, Perks en Advantages, kan ook gebruikt worden voor een Advanced spel.



Life Path Generation: Characters kunnen ook gecreëerd worden door hen doorheen verschillende levensstadia te voeren, waarbij elke stap hen punten biedt om uit te geven aan Traits, Skills, Perks, Powers and Advantages die bij die periodes passen.



Board Game Life Path Generation: Iron Sky bevat ook een unieke manier om Characters te maken middels een special ontworpen bordspel. Elke speller kan apart een personage bouwen, of de groep kan hun Characters samen ontwikkelen door hun pionnen doorheen de levensmomenten die hun Characters hebben bepaald te voeren. Als de spelers en de spelleider graag met een aartsvijand of ‘Nemesis’ werken, kan de Game Master die tegelijkertijd met de spelers ontwikkelen. Telkens de Nemesis Pawn en de Player Character Pawns elkaar kruisen, betekent dit dat de aartsvijand en de Characters elkaar ontmoeten, waardoor er een geschiedenis en dynamiek ontstaat tussen hen die een extra laag en nog meer spanning toevoegt aan het verhaal.



Elk Character eindigt met exact evenveel Character Points als hij of zij zou hebben indien er een andere methode was gekozen, waardoor alles compatible en volledig inwisselbaar blijft. Zo is het zelfs mogelijk om de verschillende wijzen om een Character te creëren met elkaar te Mengen volgens de voorkeuren van elke speler in de groep!



De d1000

Synthesis is een ’d1000 systeem. Het gebruikt drie tienzijdige dobbelstenen (je kunt ook onze exclusieve Synthesis dobbelstenen gebruiken) om resultaten te genereren met een enkele rol. Zo hoef je niet meer te rollen om te kijken waar je raakt of hoeveel schade je berokkent: een enkele d1000-rol is voldoende om alle mogelijke resultaten te bekomen.



Echte normale verdeling

De meeste dingen in onze werkelijkheid passen binnen een standaardnormale verdeling, waarbij je een goede kans maakt om gemiddelde cijfers te behalen en erg weinig kans hebt om helemaal links of rechts van de curve uit te komen. Verlies geen tijd meer met discussies over welk dobbelsysteem nu eigenlijk het best een standaardnormale verdeling benadert; Synthesis gebruikt een simpele, maar effectieve mechaniek die doelnummers gebruikt om je een echte Bellcurve te presenteren, terwijl het spel zelf nog steeds gemakkelijk blijft om aan te leren.



Hit Locations

Ja, het Advanced Synthesis-spel gebruikt ‘Hit Locations’ die je ook kunt gebruiken in het Basic spel, als je wilt, maar die zijn leuker dan ooit! Niet alleen gebruik je een overlay met een roos die je over een silhouet plaatst om te bepalen waar je raakt, de silhouetten en rozen variëren ook volgens de afstand, waardoor je met veel minder cijfertjes moet werken om afstand, grootte, afschutting, verloren kogels en meer mee te weerspiegelen.



Action Dial

In Synthesis worden vechtsituaties in Ticks die elk voor een tiende van seconde staan. Dit zou mogelijk moeilijk zijn om te volgen, maar met onze speciale Action Dial en Action Track wordt het een koud kunstje! Het enige wat je moet weten, is hoeveel Ticks een actie duurt. Alle Ticks die worden gebruikt in het Basic spel staan op de Action Dial vermeld, maar gespecialiseerde maneuvers uit de geavanceerde spelregels staan met hun eigen Ticks in het regelboek vermeld.

Kickstarter geschenkjes Natuurlijk zal onze Kickstarter heel wat beloningen hebben voor degenen die ons steunen, waaronder overlays, onze eigen d1000, de Action Dial, digitale downloads van de film, exemplaren van het regelboek die getekend zijn door Timo, de regisseur van Iron Sky en Tero, de producer, en zelfs allerlei kostuums en andere voorwerpen die in de film gebruikt werden! and even props from the film!



