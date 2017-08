› My Cousin Rachel vanaf 23 augustus in de bioscoop

EUR 54.90

Met zijn 97,5 meter is de Sint-Romboutstoren het monument dat het meest in het oog springt als je naar de skyline van Mechelen kijkt. Het is daarmee ook meteen het symbool bij uitstek voor de stad van de maneblussers, een stad van beschermde gebouwen, heerlijke terrasjes en idyllische straatjes. Je bent in de eerste plaats in Mechelen om de 538 treden van de Sint-Rombouts­toren te beklimmen. Je overwint beetje bij beetje het hoogteverschil, maar eens boven is de eventuele vermoeidheid snel vergeten. Het uitzicht maakt alles goed. (...)