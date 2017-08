Theater | Vlaanderen Tweet

› Brasschaatse Huisvrouwen met Ronn Moss

Brasschaat is sinds enige tijd een vrouwenclubje rijker. 5 ‘vriendinnen’ (te situeren in hogere kringen) besluiten elke maand bij elkaar over de vloer te komen om te klinken op hun ‘oprechte’ vriendschap. Bedoeling is een inspirerend avondje uit waarbij de vrouw des huizes voor een meerwaarde moet zorgen in de vorm van een ‘interessante’ gast, passend bij hun stand weliswaar. Het begon vrij onschuldig met een onbekende spreker die een lezing kwam geven over de helende kracht van geranium-olie, het ging echter steeds in stijgende lijn, want de ene wil natuurlijk niet onderdoen voor de andere.

Vanavond is het de beurt aan Octavia Godevaart (vrouw van een invloedrijke antiquair). Ze is in

haar nopjes want haar mistery guest daar kan geen enkele ‘vriendin’ aan tippen. Eenmaal

iedereen gearriveerd en van champagne voorzien beginnen de speculaties, die gaan van Prins

Laurent tot Brad Pitt (nu hij weg is van Angelina, zoekt hij het geluk misschien in Brasschaat?).



En dan komt het moment suprème .… En wat blijkt, Octavia heeft niet gelogen! Het blijkt een

man te zijn met internationale allure (Ronn Moss) . De vrouwen weten niet wat hen overkomt,

ook de (verfijnde) ober is lichtelijk in shock. Hoe heeft Octavia dit kunnen klaarspelen?

Brasschaatse huisvrouwen is een heerlijke decadente komedie. Sprankelend als de beste

champagne met vuurwerk tussen de verschillende ‘vriendinnen’ die, als puntje bij paaltje komt

elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En zeker als een internationale ster hun pad kruist.



Het Prethuis is bijzonder fier u deze komedie te kunnen voorstellen. Niet in het minst natuurlijk

omdat we Ronn Moss hebben kunnen strikken. Hij was meteen bereid en zeer enthousiast om in

dit avontuur mee te stappen. Hij is in elk geval goed omringd door een Vlaamse TOP-cast:

Myriam Bronzwaar, Leen Dendievel, Kader Gürbüz, Katrien De Becker, Martine De Jager en

Guillaume Devos.

Info en tickets Speeldata en info:



Van 7 t/m 24 september 2017

Theater Elckerlyc - Antwerpen

Ticketlijn: 070/691 002 max €0,50 p/m

www.elckerlyc.be



Zondag 1 oktober om 15u

Ethias Theater, Hasselt

Ticketlijn: 03-400.60.60

www.ethias-theater.be



Zondag 15 oktober om 15u

Capitole, Gent

Ticketlijn: 03-400.69.69

www.capitole-gent.be



Van 20 t/m 22 oktober 2017

Cultuurhuis De Leest, Izegem

Ticketlijn: 050-70.81.98 / 0468-15.80.19

www.kusttheater.com / info@kusttheater.com



25 & 26 oktober 2017

Stadsschouwburg, Brugge

Ticketlijn: 050-44.30.40

www.ccbrugge.be / cultuurcentrum@brugge.be