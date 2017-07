Theater | Vlaanderen Tweet

› PRIMEUR: Ook Swiebertje in het Vlaamse theater

Gisteren wist Take Twee Producties al in primeur aan Sterrennieuws te vertellen dat ze 'Zeg 'n AAA' naar de Rode Zaal van het Fakkeltheater brengen in november 2018. Vandaag lossen ze nog een andere primeur: Take Twee Producties krijgt hoogstwaarschijnlijk ook de rechten om 'Swiebertje' naar het theater te brengen in maart-april 2019 in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater.

Swiebertje is de titel van een reeks kinderboeken, vanaf 1936 geschreven door John Henri uit den Bogaard, en van een televisieserie die op de boeken gebaseerd is, uitgezonden door de NCRV in de jaren 60 en 70. Hoofdrolspeler is de landloper Swiebertje, een zwerver die het steeds aan de stok krijgt met veldwachter Bromsnor. Daarnaast maakt hij voortdurend juffrouw Saartje, de huishoudster van de burgemeester, het hof. Hij werd vooral bekend door de populaire televisieserie, waarin Joop Doderer de rol van Swiebertje vertolkte. De figuur van Malle Pietje kwam er in 1968 als vast personage bij. Swiebertje werd van 1955 tot 1975 op televisie uitgezonden.

Swiebertje in Vlaams theater Swiebertje wordt een gezinsvoorstelling zodat iedereen het stuk zal kunnen volgen. De cast hiervoor is nog niet bekend. "We zijn op zoek naar een ideale match met de verschillende personages," vertelt Ben Bervoets aan Sterrennieuws.



Siebertje slaapt op een hooiberg en komt bij de meid Saartje regelmatig over de vloer. De burgemeester is streng, maar rechtvaardig en een echte burgervader. Het stuk speelt zich af vlak na Wereldoorlog I.



De veldwachter Bromsnor zal al zeker vertolkt worden door Jerry Verhaert. Voor de rol van Swiebertje wordt momenteel een hele reeks bekende acteurs gecontacteerd. Malle Pietje zou een echte Nederlander moeten zijn. Verder is er ook een barones, een kok en een dienstmeid. De juwelen van de barones zullen worden gestolen, maar wie heeft dit gedaan? De erfgenamen hebben inspraak in het scenario.



Ben Bervoets zal het scenario volledig schrijven en de regie hoogstwaarschijnlijk op zich nemen. "Ik heb alle DVD's van de reeks en ken deze helemaal van buiten. We zijn dan ook erg fier om het stuk te mogen brengen," weten Ben en Jerry aan Sterrennieuws te vertellen.

Wat in theaterseizoen 2017-2018? De eerste productie is 'Wat een soep' (september-oktober 2017), gevolgd door 'Ja Chef, Nee Chef' (november-december 2017). 'De Seut' staat geprogrammeerd in maart 2018. Met 'Showboys' sluiten ze het seizoen af in mei-juni 2018.



Klein maar moedig

Take Twee Producties brengt ook authentiek poppentheater tot leven. Er wordt tijdens deze druilerige zomer hard gebouwd aan de decors en alle poppen worden ontworpen. 'Het Fortuin van Baron Pluim' valt te bekijken in de herfst- en kerstvakantie, terwijl 'De Zevende Dwerg' geprogrammeerd staat in de krokus- en paasvakantie.



De tickets voor hun nieuwste en vijfde speeljaar vliegen nu al de deur uit. Dus wees er tijdig bij en reserveer tijdig uw plaatsen via www.fakkeltheater.be of 070/246.036