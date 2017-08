Festival | Vlaanderen Tweet

› Aftellen naar Reggae Geel op 4 en 5 augustus 2017

Het publiek telt af naar Reggae Geel, want op 4 en 5 augustus 2017 spreken we inmiddels alweer van de 39ste editie. Reggae Geel is één van de oudste en grootste Reggaefestivals van Europa. Met maar liefst zeventig acts op vijf podia wordt Geel twee dagen lang gedomineerd door een tropische -Jamaicaanse sfeer.

Op de Mainstage zien we legio aan iconische namen als Jah Cure, Steel Pulse, Duane Stephenson, Christopher Martin, Orginal Black Uhuru (met originele frontmannen : Michael Rose & Duckie Simpson), Maxi Priest, Glen Washington, Tessanne Chin (voice winnares van Amerika) afgewisseld door de nieuwe generatie talenten uit Jamaica, zoals rijzende ster Chronixx en de nog jongere acts als Raging Fyah, Jesse Royal & Runkus.



Ook op de andere vier podia zien we volop jong en oud talent. In de legendarische 18 Inch Corner of te wel het dub bos zullen o.a. Jah Youth, Young Warrior en Blood Shanti de dienst uitmaken.



In de Bounce Dance Hall vinden we o.a. Soul Supreme, Ricky Trooper, Aidonia en Tanto Blacks (de nieuwe dancehall sensatie) terug.



In de Skaville zullen naast lokale helden als Sugar Charly en het Jamaica Jazz Orchestra ook de veteranen van The Heptones optreden. The Heptones gaan al van de jaren "60" mee en reizen voor dit concert, net zoals vele andere artiesten, vanuit Kingston naar Geel.



De Yard is bij uitstek de plaats waar nieuw talent zich kan ontwikkelen. O.a. het Brits-vrouwelijke hip-hop duo Poetic Pilgrimage, Hempress Sativa , Black Hero en de Belgische Uman zullen er te gast zijn.

Info en tickets Reggae Geel gaat dus door op 4 en 5 augustus e.k. op de terreinen aan de Malosewaver in Geel.



Meer informatie over alle optredende groepen vind je terug op www.reggaegeel.com.

Tickets zijn er ook te koop.