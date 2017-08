Evenement | Vlaanderen Tweet

› Pascale Naessens over gezonde voeding op 16 december in Captiole Gent

Pascale Naessens schetst op 16 december 2017 in Capitole Gent de hedendaagse problematiek met voeding en plaatst die in een ruimere context. Hoe heeft de mens doorheen de evolutie gegeten? Wat eten we nu?

Het geproduceerde voedsel dat we vandaag kennen, bevat veel snelle, geraffineerde koolhydraten. Om gezond te eten, moeten we teruggrijpen naar natuurlijke, onbewerkte producten en onze manier van eten aanpassen. Hoe je dat doet, en welke gevolgen dat heeft voor ons lichaam, legt Pascale uit in deze lezing.



Na de voorstelling is er ruimte voor een vragenmoment en een meet & greet.

Info en tickets

16/12/17 - Pascale Naessens: "Pure"

Capitole Gent



Tickets: 070/345.345 & Box office Capitole, Graaf Van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent & online via http://www.pascalepure.be/