Evenement | Vlaanderen Tweet

› Celtic Woman op 14 november 2017 in Koningin Elisabethzaal Antwerpen

De internationale muzieksensatie Celtic Woman - dit jaar genomineerd voor een Grammy Award - keert terug naar ons land met de betoverende nieuwe show 'Voices of Angels'. De nieuwe tournee volgt op de release van het gelijknamige nieuwe album met op 14 november een concert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Celtic Woman bestaat uit vier ongelooflijk getalenteerde Ierse vrouwen: drie zangeressen en één Keltische violiste. Ze worden op het podium bijgestaan door een groep muzikanten en dansers die de show naar een hoger niveau tillen en een frisse toets geven aan de eeuwenoude muzikale en culturele Ierse traditie. Dit alles wordt gebracht in een prachtig kader, met nieuwe decors, indrukwekkende showelementen, betoverende Ierse kostuums en vrolijke choreografieën.



De unieke sound van de band is een ode aan het rijke Ierse muzikale erfgoed en is een perfecte mix van traditie en het meer moderne werk. Celtic Woman heeft hiermee een trouwe en steeds groter wordende schare fans opgebouwd. Dat blijkt uit een decennium aan uitverkochte concerten en meer dan 4 miljoen verkochte tickets over de hele wereld.



Kortom een niet te missen afspraak op dinsdag 14 november.



Tickets kosten 62 en 72 euro en zijn verkrijgbaar via www.teleticketservice.com