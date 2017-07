Evenement | Vlaanderen Tweet

› Dansmusical Footloose van start gegaan in Kursaal Oostende

De originele musicalversie van Footloose is van start gegaan in Kursaal Oostende. Tot 6 augustus wordt de Engelstalige versie in totaal 14 keer gebracht. De muziek wordt helemaal live gespeeld op het podium door de acteurs zelf. Er zijn al meer dan 14.000 tickets aan de man gebracht, maar er zijn nog voor elke voorstelling tickets beschikbaar.

Spetterende première Woensdagavond verzamelden de fans en het kruim van de Vlaamse musicalwereld in Kursaal Oostende voor de première van Footloose, The Musical. Het Kursaal strikte de originele Engelstalige versie voor het eerst in België. De cast was dan ook bijzonder enthousiast om even een Brexit te plegen naar het Europese vasteland. Later op het jaar zal de tour ook nog halt houden in Hong Kong voor een Aziatische tournee. Het publiek reageerde laaiend enthousiast met een verdiende staande ovatie. Er zijn tot zondag 6 augustus nog 12 voorstellingen in de stad aan zee. Daarna gaat de delegatie naar Preston in Engeland.

Live muziek Het unieke aan deze musical is dat zowat elke artiest één of meerdere muziekinstrumenten bespeeld op het podium. Sommigen onder hen tot vier verschillende instrumenten. Van een klarinet en een gitaar tot een saxofoon en een piano. Alle hits zoals “Let’s Hear it For The Boy”, “I Need A Hero” en de titelsong “Footloose” worden live gebracht op de planken. Bij de meeste andere musicals zijn de acteurs en de muzikanten strikt gescheiden. Bij Footloose treffen we een unieke mix van dans, zang en muzikaal talent.

Impact op de stad In totaal staan er 17 acteurs op de planken en zijn er 9 crewleden mee uit het Verenigd Koninkrijk om alles technisch in goede banen te leiden. Het Kursaal voorziet zelf ook nog eens meer dan 20 personeelsleden, waardoor er per show zo’n 50 mensen aan het werk zijn. Eén persoon zorgt voor de Nederlandse en Franse vertalingen en begeleidt tijdens elke show live de geprojecteerde ondertitels. Heel wat bezoekers komen uit het binnenland en blijven ook overnachten, iets eten of bezoeken nog andere evenementen in Oostende. De economische impact op de stad is, samen met de expo 3D World en de verschillende zomerconcerten, aanzienlijk.

Nieuwe zomershow Kursaal Oostende heeft ondertussen de opvolger voor de volgende zomershow al te pakken. Op de release van die nieuwe musical is het nog wachten tot 1 september, maar de organisatie pakt uit met een heuse stunt. De mensen kunnen nu al tot en met 31 augustus, zonder de naam te kennen van de show, boeken aan 30% korting. Het leven is aan de durvers in Oostende.

Info en tickets Er zijn nog tickets beschikbaar voor Footloose, The Musical via www.footloosebelgie.be of in de box office van het Kursaal in Toerisme Oostende. De ticketprijzen variëren van 44 tot 69 euro. In het weekend zijn er speciale matinees voor gezinnen met kinderen. Kinderen jongeren dan 12 jaar krijgen 20 euro korting per ticket.