› Suikerrock: programma van zondag 30 juli 2017

Tienen is alweer klaar voor de laatste festivaldag van Suikerrock. Sterrennieuws overloopt graag de affiche van de Family Day, zondag 31 juli 2016. Hierop staan opnieuw weer heel wat mooie namen geprogrammeerd. De kinderen kunnen hun hart ophalen met Kaatje, Just Like Me en Laura Tesoro. Niels Destadsbader, Matt Simons en Soulsister zullen ongetwijfeld voor een schitterend concert zorgen. Dit jaar zijn de headliners Status Quo en toegepast voor de suikerstad Zucchero.

Programma hoofdpodium Zondag 31 juli

13u15: Kaatje

14u05: Just Like Me!

14u45: Laura Tesoro

16u00: Niels Destadsbader

17u15: Matt Simons

18u45: Soulsister

20u30: Status Quo

22u30: Zucchero



Er is vandaag ook een gratis DJ Stage en een Acoustic Stage.



Tickets Je hebt alleen een ticket nodig voor het hoofdpodium op de Grote Markt. DJ Stage en Acoustic Stage zijn gratis podia.



Tickets zijn beschikbaar via www.suikerrock.be.