Film | Vlaanderen Tweet

› Film Annabelle: Creation vanaf vandaag in de bioscoop

De film 'Annabelle: Creation' is het vervolg op het succesvolle eerste deel van Annabelle, dat maar liefst 257 miljoen dollar wereldwijd opbracht in ticketverkoop. Deze nieuwe film werd opnieuw geproduceerd door Peter Safran en James Wan, die eerder al samenwerkten in The Conjuring bioscoopfilmen.

Kijken

Sysnopsis 'Annabele: Creation' vertelt het verhaal van een poppenmaker en zijn vrouw, wiens dochtertje enkele jaren geleden tragisch is omgekomen. Wanneer het plaatselijke weeshuis zijn deuren sluit, besluit het stel een non en een aantal weesmeisjes in hun huis te verwelkomen. Zij worden al snel het doelwit van de pop Annabelle, de bezeten creatie van de poppenmaker.



New Line Cinema en regisseur David F. Sandberg (Lights Out) komen met een vervolg op de succesvolle

horrorfilm Annabelle. De film zet je op het topje van je bioscoopstoel en laat je geen moment met rust. Na een eerder trage start, zorgt de film voor een eindeloze rollercoaster aan emoties.