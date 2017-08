Film | Vlaanderen Tweet

› WIN WIN WIN: DVD van De Smurfen en het Verloren Dorp

De nieuwste film met onze favoriete blauwe vriendjes is vanaf 7 augustus beschikbaar op DVD en Blu-ray en op aanvraag. Digitaal kan je de film al vanaf 2 augustus bekijken. Via Sterrennieuws kan je nu je exemplaar gratis op de kop tikken door deel te nemen aan onze wedstrijd.

Kijken

In deze volledig geanimeerde versie van de Smurfen gaan Smurfin en haar beste vrienden Brilsmurf, Klungelsmurf en Potige Smurf op zoek naar een verloren dorp. Ze ondernemen een spannende tocht door “het Verboden Bos” vol wonderlijke wezens en proberen het verloren dorp te vinden voor de boze tovenaar Gargamel het vindt. Het wordt een wilde tocht vol actie en gevaar en leidt de Smurfen naar de ontdekking van het grootste geheim in de Smurfen geschiedenis.



Met de Vlaamse stemmen van Govert Deploige (Gargamel), Michaël Pas (Klungelsmurf), Jan Van Looveren (Potige Smurf) en James Cooke (Brilsmurf).

Bonusmateriaal • Meghan Trainor "I'm A Lady" Music Video

• De mini keuken van Bakker Smurf

• Smurf je nagels

• Emoji Sneak Peek

• Teken je lievelingsSmurf How To Draw Brainy

• The Sound Of The Smurfs

• Lost Village Dance Along

• Draw Your Favorite Smurfs How To Draw Clumsy

• Kids At Heart! The Making Of " De Smurfen: het Verloren Dorp "

• Making The Song "You Will Always Find Me In Your Heart"

• Demi Lovato ontmoet Smurfin

• The Lost Auditions

• Draw Your Favorite Smurfs How To Draw Smurfette

WIN WIN WIN: Dvd's van De Smurfen en het Verloren Dorp Sterrennieuws mag DVD's weggeven van De Smufren en het Verloren Dorp. Waag snel je kans door aan onderstaande wedstrijd deel te nemen.



Deze wedstrijd loopt van 31 juli tot en met 6 augustus 2017 (23u59).

› Gepubliceerd maandag 31 juli 2017 om 00:00 uur door Robrecht Van Goolen

Sterrennieuws Wedstrijd

Deze wedstrijd is afgesloten.

Ben je bij de winnaars? We contacteren je per e-mail.