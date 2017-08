Festival | Brussel Tweet

› Brussels Summer Festival van 6 tot 15 augustus 2017

Op deze editie van het Brussesl Summer Festival worden opnieuw een hele waaier van genres en stijlen in de kijker: Rock, Pop, Hip-Hop, Folk, Luisterlied, Reggae, Elektro, Jazz... Een divers aanbod, zoals het een veelzijdige wereldstad als Brussel past. Deze zomer verwelkomen ze zelfs een hele reeks grote namen voor een exclusief Belgisch concert: Calypso Rose, Mass Hysteria, Trust, Orbital, The Jesus and Mary Chain, The Divine Comedy, Feist, Goldfrapp en Pet Shop Boys. Ook Jain staat op BSF met haar enige concert van de zomer in Wallonië en Brussel.

Een groot deel van de affiche kleurt ook dit jaar feestelijk Belgisch, omdat we vinden dat helden van bij ons niet misstaan op een uitgesproken internationale affiche:

AKRO, ALLEZ ALLEZ, ANDRE BRASSEUR, BENJAMIN SCHOOS, BLACK BOX REVELATION, CLARE LOUISE, DELTA,

GOOSE, HENRI PFR, LE 8E GROUPE, MILOW, MOUNTAIN BIKE, OZARK HENRY, PIANO CLUB, PUGGY, RIVE, SAULE,

SOLDOUT, THYP BARROW, VIKTOR LAZLO, WUMAN...



Alle informatie en tickets via www.bsf.be