Internet | Vlaanderen Tweet › Al meer dan 200.000 mensen spelen de Switch Game Het Eén-programma Switch haalt dagelijks gemiddeld 650.000 kijkers, en ook de Switch Game is razend populair. De app is nog geen maand beschikbaar, maar is intussen al zo'n 210.000 keer geïnstalleerd. Als je weet dat er iets minder dan drie miljoen smartphones zijn in Vlaanderen, dan wil dat zeggen dat meer dan één op de vijftien mensen het verslavende spelletje op z’n telefoon heeft staan. Bart Cannaerts, bedenker: “In onze stoutste dromen hoopten we om tegen het einde van de zomer 100.000 downloads te hebben. Nu zijn we nog niets eens halverwege de zomer en we zitten al aan het dubbel. Het is ongelooflijk.”



In de Switch Game kunnen mensen een eigen personage creëren en hun vrienden uitdagen. Vooral de multiplayer-modus is immens populair. Daarin kunnen spelers niet alleen quizzen tegen willekeurige switchers, maar ook tegen hun vrienden of collega’s. Het interactieve spel weet veel jonge mensen te bereiken: meer dan de helft van de spelers (57%) is jonger dan 34 jaar.



Bart Cannaerts: “Ik hoorde gisteren nog van een vriend dat ze op hun jaarlijkse familiebarbecue de hele avond hadden liggen switchen met elkaar en dat ze keihard gelachen hadden. Dat vind ik echt fantastisch. Want het is wel een spelletje op je telefoon, maar als je het met vijf speelt, is het een geweldig sociaal gebeuren. Het is een modern gezelschapsspel eigenlijk.”



Het grote succes van de Switch Game zit volgens Timothy Vanherberghen van Triangle Factory, het bedrijf dat de game maakte, in een hoop kleine dingen: “Het spel op zich is – net zoals op tv – heel simpel, je begrijpt instant wat de bedoeling is. Het ziet er ook leuk uit, je lijkt echt in de tv-studio te staan. Het is elke keer opnieuw, tot de laatste vraag, spannend en ook het sociale aspect maakt dat de game een humoristische ondertoon krijgt. Zo kan je je avatar het zotste uiterlijk geven, de gekste dansjes laten doen en communiceren door middel van emoticons. Tel daarbij de actuele vragen die we er elke dag insteken en dan krijg je dus deze verslavende game.”



Ook in het buitenland is het succes van de Switch Game al opgevallen. “Ik heb al meerdere internationale gamebedrijven aan de lijn gehad. Binnenkort is het Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld. Ik ga het daar heel druk hebben", zegt Timothy Vanherberghen.



En ook de VRT is natuurlijk heel enthousiast over dit grote succes. Sam Ickx, digitaal aanbodverantwoordelijke Eén: "De Switch Game is meer dan een aanvulling op een televisieprogramma. De eenvoudige, maar uitdagende spelbeleving staat ook volwaardig op zich en is een waardevolle toevoeging aan ons digitale aanbod dat steeds meer mensen bereikt. We zijn dan ook erg blij dat het succes van het Eén-programma nu ook digitaal verder wordt bestendigd."



› Gepubliceerd gisteren om 12:00 uur door Robrecht Van Goolen

