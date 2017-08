Televisie | Internationaal Tweet

Opnames prestigieuze Chinese tv-serie Mr. Right in Antwerpen

Vanaf 1 augustus start een 60-koppige Chinese productieploeg met de opnames van de Chinese tv-serie ‘Mr Right’ (恋爱先生) in Antwerpen. ‘Mr Right’ is het 2de seizoen van ‘How to be a Better Man’ - een tv-reeks die in 2016 op de Chinese publieke tv werd uitgezonden en trouw gevolgd door meer dan 380 miljoen kijkers. Trailer ‘How to be a better man’.

‘Mr Right’ gaat over tandarts Cheng Hao (Jin Dong) die in een gerenommeerde tandartsenpraktijk in Shanghai werkt. Ondanks zijn drukke agenda heeft hij een opvallende hobby: mannen adviseren in de liefde. Zijn successen als ‘Love Advisor’ doen niet vermoeden dat hijzelf nog nooit verliefd is geweest. Op het trouwfeest van een klant –dat plaatsvindt in België- ontmoet hij Luo Yue (Jiang Shuying), een ambitieuze maar afstandelijke hotelmanager. De twee zijn absolute tegenpolen. Wanneer het fout loopt op het trouwfeest, wordt Luo Yue verplicht Cheng Hao en zijn goede vriend Zhang Mingyang mee op een roadtrip door Antwerpen te nemen.



Producent is Yi Da Cinema, dochterbedrijf van Shaanxi Wentou Group, (Shaanxi Culture Industry Investment Group Ltd.) een productiehuis dat zich specialiseert in kwalitatieve tv- en filmproducties in China. Shaanxi Wentou group is de rechtsopvolger van de befaamde Xi’An Film Studio. Deze studio werd opgericht in 1958 en kende zijn hoogtepunt dankzij Zhang Yimou’s wereldbefaamde‘Red Sorghum’ en talloze, even succesrijke opvolgers.



In haar 10-jarig bestaan heeft Yi Da cinema bekendheid en erkenning ontvangen voor projecten als ‘The road we have taken’, ‘To be a better man’, ‘ A very long engagement’, ‘The Wolf’, ‘The Brothers’, etc.



‘Mr Right’ kwam tot stand in het raam van het vriendschapsakkoord tussen de provincie Antwerpen en de Chinese zusterprovincie Shaanxi. Producent mevrouw Jia Yiqun heeft 2 jaar in Antwerpen gestudeerd (2002 tot 2004), als uitwisselingsstudent van Shaanxi.



Belgisch producer is Sancta - een productiehuis gevestigd in Antwerpen, opgericht door zaakvoerder Kristoff Leue, dat al jaren actief is in- en met China.



De opnames gebeuren in nauwe samenwerking met het Antwerpse stadsbestuur, in het bijzonder de filmcel en de lokale politie Antwerpen, de gouverneur en provincie, het Havenhuis, de Diamantsector, de Lijn, brouwerij Moortgat, Campus Vesta en talloze andere partners.

ACTEURS: Jin Dong (Cheng Hao)

· Jin Dong is één van de populairste Chinese acteurs van dit moment.

· Hij maakte zijn tv-debuut in 2004, sindsdien was hij te bewonderen in de populaire TV reeksen ‘Nirvana in Fire’, ‘Ode to Joy 1 &2’ en ‘The Disguiser’.

· 7.000.000 Weibo-volgers



Jiang Shuying (Luo Yue)

· Jiang Shuying studeerde af aan de prestigieuze Shanghai Theatre Academy

· In 2014 won ze de ‘Asian Film Award for Best Newcomer’ op het 8ste Asian Film Awards in Macau

· Ze speelde ook mee in het eerste luik van deze trilogie

· 8.500.000 Weibo-volgers

REGISSEUR:

Yao Xiaofeng (姚晓峰)

Yao Xiaofeng is sinds 1996 actief als regisseur. Doorheen zijn lange carrière werkte hij samen met elke grote ster van het land, zo regisseerde hij in 2015 Tiger Mom met iconische actrice Zhao Wei.