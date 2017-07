Televisie | Vlaanderen Tweet › Met Vier in Bed leeft als God in Frankrijk Een aangenaam klimaat, indrukwekkende landschappen, een heerlijke keuken en de beste wijnen: er zijn meer dan genoeg redenen om van la douce France houden. De duo’s van deze negende Met Vier in Bed-week konden ook niet weerstaan aan de charme van Frankrijk en verhuisden definitief om er hun B&B-droom waar te maken. Van maandag 31 juli tot en met donderdag 3 augustus zetten ze de deuren van hun logeeradressen open. En dat zorgt voor aangename verrassingen: zo wordt er overnacht in een middeleeuws kasteel, een kindvriendelijke B&B, een piepklein gehucht én een culinaire hotspot. In het westen van het land, vlakbij de stad Nantes aan de Loire, ligt Usseau, een klein dorpje met maar één bezienswaardigheid: Chateau de la Motte. De kasteelheer en –vrouw van dit 15-eeuwse monument zijn Oost-Vlamingen Carine en Lieven. Toen het koppel vorig jaar de vraag kreeg om in het gebouw een B&B uit te baten, twijfelden ze geen seconde. Met het hele gezin, inclusief kleinkinderen, lieten ze Oudenaarde achter hen om hun intrek te nemen in het kasteel. In de vijf gastenkamers met hoge hemelbedden en antieke meubels wanen de gasten zich meteen in de middeleeuwen. Maar ondanks deze knipoog naar het verleden, is uiteraard ook aan het nodige hedendaagse comfort gedacht. De moestuin is één van de paradepaardjes van het kasteel: alle kruiden, groenten en fruit uit de tuin komen rechtstreeks op tafel terecht.



Voor de tweede stop van de week trekt Met Vier in Bed naar de Limousin, een regio in het midden van Frankrijk. Tussen de groene weides waar de bekende streekkoeien grazen, ligt domein Maziéras, het kindvriendelijke logeeradres van Nederlanders Jacqueline en Albert. Het koppel verlangde al jaren in stilte naar een leven in het buitenland, maar zette die droom bewust on hold tot hun kinderen oud genoeg waren. In het idyllische dorpje Pensol vonden ze uiteindelijk het perfecte pand. De oude stallen werden verbouwd tot 5 ruime gîtes waar 2 tot 8 mensen kunnen slapen. In het hoofdhuis woont het gastkoppel zelf, maar ook daar zijn 2 B&B-kamers ondergebracht. Voor moederkloek Jacqueline was het belangrijk dat ook kinderen zich helemaal thuis voelen in Maziéras: ze kunnen zich uitleven in de speelkamer met pingpongtafel of in het zwembad met superglijbaan.



Tot twee jaar geleden had Myrianne een bakkerij en werkte Karl in een staalfabriek. De twee Limburgers waren hun hectische leven in België echter beu en besloten een droomplekje te zoeken in Frankrijk. Dat vonden ze in Courbiac, een groen gebied in Frankrijk bekend om zijn fruitgaarden en wijnranken. Hun gastenverblijf Mas Cinq Sols is deel van een zogenoemde hameau, een piepklein gehuchtje van 5 huizen. Ze toverden 3 van die huizen om tot gîtes, die ze verhuren als vakantiehuis of als B&B-kamer. De inrichting is simpel, maar romantisch. Hoewel Myrianne en Karl pas een jaar geleden hun B&B openden, beseffen ze nu al dat ze hier nooit meer weg willen. “Hier voelen we terug dat we leven”, klinkt het bij hen.



Het laatste logeeradresje in Frankrijk bevindt zich aan de voet van de Pyreneeën, op een boogscheut van de Spaanse grens. Het is één van de groenste gebieden van het land, met overweldigende uitzichten. Vlak aan het meer van Montbel hebben Mirelle en Nicolas een eigen paradijs gecreëerd: Creamundo. Chef-kok Nicolas baatte 16 jaar lang een eigen zaak uit in Antwerpen. Omdat hij moeite had het restaurant achter te laten, besloot hij om zijn beroep te blijven uitoefenen in Frankrijk en zo werd Creamundo een B&B mét restaurant. Alles aan Creamundo ademt creativiteit uit: de kamers werden in een eigenzinnige, frivole stijl ingericht en de tuin werd opgesmukt met beeldhouwwerken.



Van maandag 31 juli tem donderdag 3 augustus 2017 om 21.25 bij VTM



