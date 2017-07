Film | Vlaanderen Tweet

› Pink Floyd-zanger David Gilmour één avond in bioscoop met Live in Pompeii

De Britse singer-songwriter en gitarist van de immens legendarische rockband Pink Floyd, David Gilmour, kondigt een eenmalige bioscoopscreening aan op woensdag 13 september 2017 om 19u45 in alle Belgische Kinepolis bioscopen. Zijn nieuwste concertfilm, ‘Live in Pompeii’, documenteert twee liveshows die Gilmour vorig jaar exclusief in het Pompei Amfitheater in de oude Romeinse stad mocht houden. De optredens maakten deel uit van zijn ‘Rattle That Lock’-tournee.

Het is exact 45 jaar geleden dat Gilmour op het podium van het spectaculaire Pompei Amfitheater stond met zijn band Pink Floyd. Het concert werd toen zonder publiek op beeld vastgelegd door Adrian Maben in de documentaire 'Pink Floyd, live at Pompeï'. Dit maakte van Gilmour destijds de allereerste rockartiest die met zijn band mocht optreden in het oude Romeinse amfitheater, dat werd gebouwd in 90 B.C. en door de uitbarsting van Vesuvius in het jaar 79 bedolven werd onder as. Eveneens is Gilmour zelfs nog steeds de enige performer die, 2000 jaar na de tijd van gladiatoren en brood en spelen, in deze arena mocht spelen. "Het is een magische plek," vertelt Gilmour, “Het is best overweldigend want het is tenslotte een plaats vol spoken… Op een niet griezelige manier dan.”



“Op 7 en 8 juli 2016 kwam David Gilmour opnieuw naar Pompeii om twee soloconcerten te geven die dit keer wel opengesteld werden voor enkele duizenden fans,” zegt Leendert Vanden Heule, Junior Product Manager bij Kinepolis België, “De reacties en mediareviews waren unaniem lovend. Het was dan ook een audiovisueel spektakel met veel lasers en vuurwerk. Er werd zelfs een gigantisch circulair scherm voorzien waarbij de speciaal hiervoor gemaakte filmpjes zijn muziek ondersteunden. Eveneens is de concertfilm extra bijzonder omdat het in 4K-kwaliteit en in het immersieve Dolby Atmos geluidssysteem werd opgenomen om de ‘live beleving’ voor onze cinemabezoekers extra te vergroten.



De concertfilm werd dit keer geregisseerd door Gavin Elder en bevat een loopbaanuitdagende setlist. Zowel Pink Floyd klassiekers zoals ‘One Of These Days’, ‘Wish You Were Here’ en ‘Comfortably Numb’ als muziek uit Davids nummer-één-albums ‘On An Island’ en ‘Rattle That Lock’ passeren de revue. Gilmour brengt onder meer ook performances van ‘The Great Gig In The Sky’ en ‘Dark Side Of The Moon’, nummers die hij zelden als soloartiest uitvoert. Kortom: de concertfilm ‘Live at Pompeii’ is een ‘once in a lifetime experience’, voor slechts één unieke avond naar het witte doek gebracht, speciaal voor alle Belgische fans,” aldus Vanden Heule.



‘David Gilmour - Live in Pompeii’ wordt woensdag 13 september 2017 om 19u45 eenmalig op groot scherm vertoond in Kinepolis Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Liège, Kortrijk, Leuven, Imagibraine, Brugge en Oostende. Tickets zijn te verkrijgen via de Kinepolis website vanaf €13,75 of €11,75 met de Kinepolis Student Card.