› Mieke & Bandit lanceren nieuwe single: Als ik eenzaam ben

'Als ik eenzaam ben' is een lied gekozen uit de akoestische live sessies van Mieke haar volgende album 'Parels'.

Toen Mieke en Bandit in een kleedkamer, ergens in België, verzeild raken in een geanimeerd gesprek over deze bijzondere muzieksoort.. was het een kwestie van één en één, dat twee maakt. Beiden zijn het er over eens dat het leuk zou zijn in een pure jamsessie, de liefde voor de country muziek samen met een aantal bevriende musici, handen en voeten te geven.



Mieke, al ruim veertig jaar dè lieveling van Nederland en België in duet met zanger Bandit. Drie akoestische songs zijn er opgenomen, waarvan 'Als je eenzaam bent' de voorloper is van het in augustus te verschijnen album 'Parels'.