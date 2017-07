Film | Vlaanderen Tweet

› Cinema Canvas in Genk

Na Kortrijk en Antwerpen trekt Canvas deze week met zijn mobiele filmfestival naar Limburg. Cinema Canvas strijkt er op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli neer in C-Mine in Genk, op de voormalige mijnsite van Winterslag.

Op elk van die dagen wordt een kwaliteitsfilm vertoond die werd gekozen door een bekende filmliefhebber. Die leidt de film ook zelf in, samen met een andere filmkenner en presentator Michaël Pas. De films worden geprojecteerd op een groot scherm in een sfeervolle setting en met alles erop en eraan, van foodtruck tot zomerbar.



Het programma van Cinema Canvas in Genk ziet er zo uit:

•Woensdag 26 juli: Badlands - De keuze van Fien Troch

•Donderdag 27 juli: Miller’s Crossing - De keuze van Matthias Sercu

•Vrijdag 28 juli: Magnolia - De keuze van Luk Wyns



De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas.



De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren via canvas.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.