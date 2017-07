Evenement | Vlaanderen Tweet

› Rik Verheye, Olga Leyers en Thierry Neuville kiezen deelnemers Red Bull Zeepkistenrace

Urenlang door alle inzendingen ploegen, op zoek naar de meest waanzinnige zeepkistendesigns. Die opdracht kregen Callboy Rik Verheye, WRC-ster Thierry Neuville, presentatrice Emilie Dupuis en de immer enthousiaste Olga Leyers de afgelopen dagen voor de kiezen. Een goede opwarming, want het viertal zetelt op 10 september in de officiële jury van de Red Bull Zeepkistenrace. Ze bestudeerden meer dan 300 designs tot in het kleinste detail, met slechts 70 rijbewijzen in de aanbieding. Hartverscheurende keuzes dus, maar ze moesten gemaakt worden. Het resultaat is een selectie teams uit alle hoeken van het land. “Hilarisch welke designs we allemaal gezien hebben,” zegt Olga Leyers. “Al was kiezen erg moeilijk!”

“10 september wordt een topdag,” gaat Olga Leyers verder. “Na me door al die ontwerpen te worstelen, wil ik zo snel mogelijk alle zeepkisten in het echt zien. Het liefst allemaal natuurlijk, maar het was kiezen. Ik denk wel dat we de allerleukste hebben. En we zijn streng geweest hoor (lacht)! Jongens dat wordt lachen straks!”



“Schitterend hoe creatief sommige teams zijn,” vindt Rik Verheye. “Over die designs is echt nagedacht. En het wordt grappig, o zo grappig. Er staan hier sommige dingen op papier waarvan ik niet kan wachten om ze op 10 september naar beneden te zien denderen. Haha, de max! Ik heb zelfs al een paar favorieten. Maar sssstt, een jurylid moet neutraal blijven hé!”



Het parcours wordt gebouwd door Thierry Neuville, onze rots in de WRC-branding én zeker niet aan zijn eerste Red Bull Zeepkistenrace toe. In 2012 testte hij immers het parcours in Brussel, al doet hij daar dit jaar nog een schepje bovenop: hij ontwerpt persoonlijk elke jump, bocht en bobbel in het parcours in Kluisbergen. Zijn ontwerp is zo goed als af, maar hij mist nog één crazy obstakel. En daar heeft hij jouw hulp voor nodig!



“Iedereen mag zijn idee insturen,” zegt Thierry Neuville. “En hoe gekker hoe liever natuurlijk. Loopings, watervallen en verraderlijke S-bochten. Of een knotsgekke jump. Met vuurwerk! Ik verzamel alles in mijn ‘box of ideas’ en teken aan de hand daarvan het finale parcours uit. Hoe dat er zal uitzien moet je op 10 september in Kluisbergen zelf komen ontdekken!”



Meer info over Thierry’s Box Of Ideas op www.redbull.be/boxofideas