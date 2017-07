Muziek | Vlaanderen Tweet

› André Hazes lanceert nieuwe single Wie Kan Mij Vertellen

André Hazes is met grote voorsprong de meest succesvolle Nederlandstalige zanger van het moment bij onze Noorderburen. Zijn recente album ‘Wijzer’ kwam op 1 binnen in de album charts, zijn Ahoy concert van 14 oktober was in een minimum van tijd uitverkocht en voor het inmiddels aangekondigde extra Ahoy concert op 13 oktober zijn er nog maar een handvol tickets beschikbaar. In aanloop van deze concerten, krijgt André nu ook een eigen docusoap bij RTL in Nederland.

Naar aanloop van de concerten brengt André de fantastische single ‘Wie kan mij vertellen’ uit, een feestelijk levenslied met een zeer eigentijdse sound, dat door André mee werd geschreven.



“Het heeft me grote voldoening gegeven om volop mee te kunnen schrijven aan het nieuwe album”, zegt André. “Daarom is ‘Wijzer’ ook mijn meest persoonlijke werk tot nu toe. Het is dan ook geweldig om te zien hoe enthousiast de fans in Nederland en Vlaanderen op de nieuwe liedjes reageren.”



Over zijn tweede Ahoy concert zegt André: “Ik kreeg van zoveel mensen de vraag of ze toch nog een kaartje konden kopen, dat ik besloot om een extra concert in te lassen. Ik wil niemand teleurstellen. Ik durfde er tot voor kort niet van te dromen om ooit een concert in Ahoy te mogen geven, nu zijn dat er al twee.”



Kaarten voor het concert op 13 oktober zijn te koop via www.AndreInAhoy.nl