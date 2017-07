Evenement | Brussel Tweet

› Fadozangeres Cristina Branco komt op 7 oktober naar La Tentation in Brussel

Cristina Branco geldt als de beroemdste fadozangeres van deze tijd. De zangeres geeft Portugese folklore een nieuwe stem en verrijkt de fado met jazz en wereldmuziek. Op zaterdag 7 oktober geeft ze een exclusief concert in La Tentation in Brussel.

Cristina beweegt zich in een sterk conservatieve en traditionele stroming, de Portugese fado muziek. Daarin weet ze zich gesteund door een indrukwekkende verzameling van tekstschrijvers en tijdloze dichters, alsook haar getalenteerde musici die ieder concert weer tot een ware happening maken. Cristina Branco bracht meer dan 10 albums uit en speelde al meer dan honderden concerten over de hele wereld. Altijd op het scherpst van de snede koppelt ze raffinement aan traditie en vernieuwing van haar genre.



In de herfst van 2016 bracht ze haar laatste album 'Menina' uit. 'Menina' betekent 'kleine meid' in het Portugees. Cristina en haar songwriters zoals Pedro da Silva Martins en Luís Martins (bekend van Deolinda) en de beroemde schrijver António Lobo Antunes wagen zich hierop aan een nieuwe verzameling liedjes.



Cristina Branco gaf traditionele Portugese folklore een nieuwe stem en is de grootste vertolker van fado van deze tijd. Dompel je onder in de fado en laat je mee slepen door de meest getalenteerde, hedendaagse muzikanten uit haar thuisland. Om haar nieuwe album te vieren brengt deze ster van wereldformaat een intieme en persoonlijke voorstelling.



Tickets zijn te koop via greenhousetalent.be