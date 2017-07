Televisie | Vlaanderen Tweet

› Mooi volk op Charlatan DJ-Village op Rock Zottegem

Voor de tweede keer slaan Rock Zottegem en de legendarische Gentse muziekclub Charlatan de handen in elkaar om tijdens het festival samen een feestje te bouwen in de DJ-Village. Naast een mooie selectie van echte top DJ’s zoals Red D & Lady Linn, The Glimmers, Nadiem & Imran Shah en Dirk Stoops zet Rock Zottegem dit jaar ook extra in op beleving. “Onze ‘DJ Village hosted by Charlatan’ wordt een feest voor ogen en oren,” laat organisator Kurt De Loor weten.

Naast een reeks toppers op The Crazy Main, het hoofdpodium van Rock Zottegem, zoals oa. Bazart, Anouk, Bryan Ferry, Golden Earring, Goose, Milow en Het Zesde Metaal schotelt Rock Zottegem de danceliefhebbers een reeks topnamen voor. Net zoals vorig jaar wordt De DJ-Village op Rock Zottegem gehost door de legendarische Gentse muziekclub, Charlatan. “Daarmee wordt Rock Zottegem ook the place to be voor danceliefhebbers,” laat de organisatie weten.

The Glimmers en Red D & Lady Linn op vrijdag Naast Anouk, Bryan Ferry, Milow, Tout Va Bien en Kraantje Pappie brengen ROCK ZOTTEGEM en Charlatan op vrijdag ook heel wat muzikaal lekkers in hun DJ Village. Plaatselijk toptalent Kaptain E-Glow bijt de spits af, gevolgd door Tron Javolta & Samuel, Fris &Monter, Rakesh aka Black Jack 9000, het legendarische Gentse duo The Glimmers en Red D & Lady Linn.

Nadiem & Imran Shah, Soul Shakers en Eagl op zaterdag Op zaterdag 8 juli krijgen Bazart, Golden Earring, Goose, Het Zesde Metaal, Equal Idiots en The Lighthouse het gezelschap van Black Frank, Eagl, Soul Shakers en Nadiem & Imran Shah. Lokale DJ-talenten Off Limitz en Tom Florent bijten op zaterdag de spits af.

Dirk Stoops op zondag Op zondag 9 juli, Rock Zottegem on Sunday, warmt Dirk Stoops het festivalpubliek op voor publiekslievelingen Marco Borsato en Stan Van Samang.

Nog tickets te verkrijgen De ticketverkoop loopt als een trein. Wie zeker wil zijn van een plaatsje op de heilige Zottegemse festivalweide kan er maar beter als de kippen bij zijn. Tickets voor Rock Zottegem op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli en voor ROCK ZOTTEGEM on SUNDAY op zondag 9 juli zijn nog steeds te verkrijgen via de website www.rock-zottegem.be. Voor een dagticket op vrijdag of zaterdag tel je 45 euro neer, voor een combiticket (vrijdag + zaterdag) betaal je 85 euro. Een ticket voor ROCK ZOTTEGEM on SUNDAY kost 35 euro.