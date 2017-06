› Alweer laatste dag Genk on Stage

Festival | Vlaanderen Tweet

Wat een heerlijke dag was het gisteren weer op Genk on Stage. Met maar liefst 65.000 mag Genk terecht fier zijn op zijn festivaldag 2. "Dat is een schitterend resultaat", aldus schepen Lotte Trippaers. School is Cool en Michael Shack waren de absolute hoogtepunten van gisteren.

"Namiddag was er al heel wat volk in Genk. Sinds de avond liep het centrum goed vol."

“Ons verjaardagsfeest is halverwege. 15 jaar Genk on stage lost alle verwachtingen in.” Een goed evenwicht tussen Genks, lokaal en internationaal talent versterken de traditie van Genk on stage als uniek stadsfestival.

Duurzame bekers werken De bezoekers weten het principe van hervulbare bekers te appreciëren. Genk on stage zal op deze manier 1 ton plastic afval besparen. De stad Genk zet zo opnieuw een belangrijke stap om het gratis meerdaags muziekfestival Genk on stage duurzamer te maken.



Deze editie worden aan alle buitentogen, op het volledige festivalterrein, herbruikbare bekers ingezet. Genk on stage is één van de grootste festivals in België dat met zulke bekers werkt. Alle eetstanden gebruiken overigens ook enkel duurzame verpakkingsmaterialen.

Veilig festival: veiligheidstoezicht op de grond en in de lucht Zowel voor als tijdens het festival is er bewust gekozen voor een intensieve en nauwe samenwerking tussen de organisatie, de veiligheidsdiensten en de technische diensten.



Tijdens het festival monitort de veiligheidscel continue alles en schiet indien nodig in actie. Tot op heden zorgt deze aanpak voor zo goed als geen incidenten.



Alle voorschriften vind je via http://www.genkonstage.be/nl/praktisch/veiligheid

Programma zondag 25 juni Milow, Stan Van Samang, Buscemi, SX, Cleymans & Van Geel, Van Echelpoel, Kids on stage presents Baba Yega, Ketnet-musical: Unidamu & Jorn, dj Ward, Bai Kamara Jr. (SL), Tamino, Safi, Pepe, M&T feat. MC Mota, RTTN feat. MC Seko, Yass, Among The Saints, Jake Walker, God Save The Kinks, Lattiiiswagger, Laylow, Trust, Chaz & Djalu, Wietse, Mental Circus, Mr Phonky, Muze, Ibe, OZ Cypher, Marco Cirone Quartet plays The Police & Sting, AdelicFunk (NL), Slenteraar, Christian, Ilke, Eline & Tom, Ga voor Kunst, Fubar, The Villa Basta Girlies, SuperShake en Barely Autumn.