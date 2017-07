Evenement | Vlaanderen Tweet

› Ga jij ook naar Feest op het Plein?

Sinds gisteren is de zomer officieel begonnen en voor de meeste scholieren zijn de blok- en examenperiodes zo goed als voorbij. Tijd voor ontspanning en die begint zondagnamiddag om 17.00 uur op de Grote Markt van Wetteren met de eerste 'Feest op het Plein'. Gastheren De Romeo’s spelen met hun liveband hun grootste hits, aangevuld met een massa meezingers en klassiekers. Het worden opnieuw verrassende concerten, want het trio brengt per voorstelling drie gastartiesten mee.

“We zeggen nog niet wie we hebben gestrikt, behalve dat het mensen zijn met een straffe stem of een enorme staat van dienst, die moeiteloos hun blik met hits kunnen opentrekken, waardoor iedereen zich geweldig gaat amuseren. Wij ook, want voor ons is dit echt genieten, zeker met het mooie weer dat we de voorbije dagen in overvloed hebben gekregen. Voor De Romeo’s is 'Feest op het Plein' altijd een beetje thuiskomen. Wij zijn alle drie weliswaar op een andere plek opgegroeid, maar wel allen onder de kerktoren, tussen de mensen. Wij zijn op ons sterkste als de mensen ons tijdens onze optredens omringen, meedoen, zich amuseren. Wij krijgen op het podium een geweldige boost als we zien dat de mensen zich amuseren. Ja, een adrenalinestoot en een geweldige kick. Ik kan het niet beter omschrijven”, zegt Romeo Chris Van Tongelen.



De eerste 'Feest op het Plein' vindt plaats nu zondag 25 juni, om 17.00 uur op de Grote Markt van Wetteren. Naast de optredens van De Romeo’s en hun verrassende gastartiesten, kan het publiek er ook nog leuke prijzen winnen. De 'Feest op het Plein'-karavaan trekt op 1 juli naar Zwevegem, op 2 juli naar Tienen, 16 juli staan ze in Deinze en op 14 augustus wordt het feestje afgesloten in Kalmthout. Alle optredens zijn gratis.



Meer info over dit evenement kan je vinden op www.feestophetplein.eu