Media | Vlaanderen Tweet

› Nieuwe videoclip voor Nachtwacht: Schemermeer

Zing mee met de nieuwe Nachtwacht-clip Schemermeer.

Dit is de derde single & clip voor de spannende KETNET-tv-reeks, na ‘Nachtwacht’ en ‘Ad Inferos’.

In het najaar gaat het nieuwe, derde seizoen van Nachtwacht van start. Vandaag komt ook DVD volume 4 (seizoen 2 deel 2) uit.



'Nachtwacht' Vladimir, Wilko en Keelin hebben magische krachten en worden bijgestaan door hun raadsman Vega. Ze wonen in het dorpje Schemermeer, dat tevens een portaal is, waardoor vaak wezens uit de onderwereld komen, meestal in menselijke gedaante. Schemermeer is een afgelegen dorpje dat aan de rand van een bos ligt…