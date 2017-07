› Afrojackâ€™s nodigt Dimitri Vegas & Like Mike uit voor spectaculaire jubileumshow No Place Like Home

Evenement | Vlaanderen Tweet

› Afrojack’s nodigt Dimitri Vegas & Like Mike uit voor spectaculaire jubileumshow No Place Like Home

Vandaag maakt Afrojack de eerste support act voor zijn jubileumshow ‘No Place Like Home’ bekend die doorgaat op 9 september in Rotterdam Ahoy. Niemand minder dan het nummer 2 DJ duo van de wereld, Dimitri Vegas en Like Mike verzorgen in een speciale back 2 back set met Afrojack een bijzonder optreden. Dit wordt het eerste optreden in Rotterdam van het Belgische duo dat in 2016 door DJ MAG is uitgeroepen tot nummer 2 DJ duo van de wereld.

Afrojack, die al jaren behoort tot de beste DJ’s ter wereld, zorgt in Rotterdam Ahoy met de show ‘No Place Like Home’ voor een spectaculaire avond ter ere van zijn 30e verjaardag en 10-jarig jubileum. Afrojack is trots om als support act te mogen rekenen op het DJ duo Dimitri Vegas en Like Mike, residents van Tomorrowland. Overige support acts worden in aanloop naar de show bekendgemaakt via de social media van Afrojack.



In ‘No Place Like Home’ kunnen fans van de wereldberoemde DJ, winnaar van onder andere MTV Europe Music Awards, Buma Award, Billboard Music Award en Grammy Award, vanaf 22.00 uur maar liefst zeven uur lang van hem en special support acts genieten.



Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.afrojack.com/birthday